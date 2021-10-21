Путин поручил кабмину отслеживать ситуацию с лекарствами и кислородом в регионах

Владимир Путин поручил правительству контролировать доступность лекарств и кислорода в регионах для зараженных COVID-19. Президент также поручил Минздраву оказывать кадровую поддержку регионам.

Президент России Владимир Путин поручил правительству ежедневно отслеживать доступность лекарств и кислорода для больных с COVID-19 в регионах. Об этом глава государства заявил на совещании с кабмином.

Президент также призвал граждан прививаться, отметив, что в стране есть «надежная, эффективная вакцина». «У нас только два способа пройти через этот период: переболеть и вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и ее тяжелых последствий?» — заявил Путин.

Президент подчеркнул важность бесперебойной работы системы здравоохранения и призвал помогать регионам решать возникающие во время пандемии вопросы. Глава государства поручил Минздраву помочь субъектам с кадрами и направить в регионы с тяжелой ситуацией специалистов. По словам Путина, контролировать ситуацию поможет Минобороны, соответствующее поручение дано главе министерства Сергею Шойгу.

По итогам совещания Путин подписал указ об установлении в России нерабочих дней с сохранением зарплаты с 30 октября по 7 ноября. Он одобрил соответствующее предложение правительства, прозвучавшее во время совещания. В указе отмечается, что из-за установления нерабочих дней кабмин и региональные власти должны поддержать бизнес и социальные НКО.

Фото: kremlin.ru

Григорий Дубов

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