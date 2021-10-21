Голикова предложила закупать централизованно дорогостоящие лекарства от COVID-19 Белоруссия в 2023 году выпустит собственную вакцину против коронавируса » «Круг добра» расширил перечень лекарств для обеспечения своих подопечных «Круг добра» включил в перечень препаратов, которые будут закупаться для подопечных фонда, 11 новых наименований. Таким образом, список лекарств, которыми фонд обеспечивает тяжелобольных детей, расширен до 30 МНН. Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» включил 11 новых наименований в перечень препаратов, которые будут закупаться для лечения тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний у подопечных фонда. Решение о расширении перечня Попечительский совет фонда принял 14 октября. Среди включенных в перечень препаратов: ланаделумаб;

метрелептин;

фенфлурамин;

буросумаб;

велманаза альфа;

пэгвалиаза;

меркаптамина битартрат;

цистеамин;

карглумовая кислота;

тригептаноин;

бетаина ангидрид. pharmvestnik