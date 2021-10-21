«  
  »

«Круг добра» расширил перечень лекарств для обеспечения своих подопечных

«Круг добра» включил в перечень препаратов, которые будут закупаться для подопечных фонда, 11 новых наименований. Таким образом, список лекарств, которыми фонд обеспечивает тяжелобольных детей, расширен до 30 МНН.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» включил 11 новых наименований в перечень препаратов, которые будут закупаться для лечения тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний у подопечных фонда. Решение о расширении перечня Попечительский совет фонда принял 14 октября.

Среди включенных в перечень препаратов:

  • ланаделумаб;
  • метрелептин;
  • фенфлурамин;
  • буросумаб;
  • велманаза альфа;
  • пэгвалиаза;
  • меркаптамина битартрат;
  • цистеамин;
  • карглумовая кислота;
  • тригептаноин;
  • бетаина ангидрид.

pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

21 октября, 2021 | Просмотров: 141