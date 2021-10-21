«Круг добра» расширил перечень лекарств для обеспечения своих подопечных

«Круг добра» включил в перечень препаратов, которые будут закупаться для подопечных фонда, 11 новых наименований. Таким образом, список лекарств, которыми фонд обеспечивает тяжелобольных детей, расширен до 30 МНН.
Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» включил 11 новых наименований в перечень препаратов, которые будут закупаться для лечения тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний у подопечных фонда. Решение о расширении перечня Попечительский совет фонда принял 14 октября.
Среди включенных в перечень препаратов:
- ланаделумаб;
- метрелептин;
- фенфлурамин;
- буросумаб;
- велманаза альфа;
- пэгвалиаза;
- меркаптамина битартрат;
- цистеамин;
- карглумовая кислота;
- тригептаноин;
- бетаина ангидрид.