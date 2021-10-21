Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит $120 млн на разработку дженериков molnupiravir для бедных стран

Фонд Билла и Мелинды Гейтс 19 октября объявил о намерении направить до $120 млн на ускорение доступа бедных стран к новому пероральному лекарству против коронавирусной инфекции – molnupiravir (MK-4482) от MSD и Ridgeback Biotherapeutics. В фонде отмечают, что деньги предназначены для поддержки усилий по разработке и производству дженериков препарата. Фонд Билла и Мелинды Гейтс 19 октября объявил о намерении направить до $120 млн на ускорение доступа бедных стран к новому пероральному лекарству против коронавирусной инфекции – molnupiravir (MK-4482) от MSD и Ridgeback Biotherapeutics. В фонде отмечают, что деньги предназначены для поддержки усилий по разработке и производству дженериков препарата.

Фонд выделил $1,3 млн Институту лекарственных средств для всех (M4ALL), базирующемуся в американском штате Вирджиния, и Манчестерскому университету на совершенствование производственных процессов, влияющих на стоимость сырья, а также предоставил грант в размере $2,4 млн одной из компаний, планирующей производить дженерик molnupiravir, для ускорения рассмотрения ее заявки на одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По словам президента отдела глобального здравоохранения Фонда Билла и Мелинды Гейтс Тревора Манделя, некоторые из компаний, намеревающихся производить дженерик MK-4482, могут начать его поставки в первом квартале 2022 года.

В начале октября 2021 года были получены промежуточные результаты III фазы клинических исследований препарата, согласно которым MK-4482 на 50% по сравнению с плацебо предотвращает риски госпитализации и смерти у пациентов с легкой и средней степенью COVID-19. Вскоре MSD подала в FDA заявку на экстренное одобрение molnupiravir. Пока он не одобрен ни американским, ни европейским регулятором.

Недавно ВОЗ представила проект программы, согласно которой она планирует обеспечивать бедные страны препаратами в форме таблеток против коронавирусной инфекции по цене $10 за курс и тестами на COVID-19 по сниженной цене.

Предполагается, что первым препаратом, закупленным по программе ВОЗ, станет molnupiravir. Исследователи Гарвардского университета отмечают, что $10 за курс – очень низкая цена для препарата MSD, так как реальная стоимость курса составляет $705. Дженерики лексредства могут стоить около $20, а при оптимизации производства их цена потенциально может быть снижена до $7,7.