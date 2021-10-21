В Великобритании обнаружен новый вариант штамма «Дельта» коронавируса

В Великобритании начинает распространяться новый вариант штамма «Дельта» коронавируса под названием AY.4.2. Специалисты говорят, что он не представляет большой опасности, но может быть на 10—15% более заразным.

Согласно данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в стране активно распространяется новый штамм коронавируса. «Подлиния «Дельта», недавно обозначенная как AY.4.2, будет распространяться в Англии», — пишут специалисты. Агентство добавляет, что новый вариант отслеживается, а его опасность оценивается.

В отчете говорится, что за неделю, начавшуюся 27 сентября, — последнюю неделю, за которую были доступны полные данные секвенирования, — на AY.4.2 приходилось около 6% случаев коронавируса.

Также мутация обнаружена в Израиле. Издание Times of Israel сообщает, что случай заражения AY.4.2 зафиксирован у 11-летнего мальчика, который прибыл в страну из Молдавии.

AY.4.2 содержит две мутации в своем спайковом белке под названием A222V и Y145H. Этот белок располагается снаружи коронавируса и помогает ему проникать в клетки.

Профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, рассказал изданию Guardian, что эти мутации не вызывают особого беспокойства. «A222V была замечена в других линиях «Дельты», — сказал он. — Она не оказывает большого влияния на вирус».

Гупта добавил, что аналогичные Y145H-мутации наблюдались в штамме «Альфа» и других вариантах. И хотя они, по всей видимости, влияют на связывание антител с вирусом, он считает, что их появление не оказало решающего влияния на опасность патогена.

В то же время директор Инициативы по геномике COVID-19 в Институте Сенгера в Кембридже доктор Джеффри Барретт и директор института генетики Лондонского университетского колледжа профессор Франсуа Баллу предположили, что AY.4.2 может быть на 10-15% более заразным, чем обычный вариант «Дельта».

При этом эксперты не считают, что новый штамм ответственен за рост количества случаев заболевания в Великобритании.

«Его потенциально более высокая передаваемость на данном этапе может объяснить лишь небольшую часть дополнительных случаев [заболевания], — рассказал The Guardian Баллу. — «[Сейчас] он встречается с частотой 10%, и, если предположить, что он может быть на 10% более заразным, это объясняет только 1% дополнительных случаев заражения».

Николай Соколов

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