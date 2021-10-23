Atreca и институт Билла и Мелинды Гейтс разработают моноклональное антитело от малярии

Atreca заключила договор с Институтом Билла и Мелинды Гейтс о создании лекарства для профилактики малярии среди детей. Препарат разарботают на основе моноклонального антитела, полученного от пациента, привитого вакциной компании GSK.

Американская фармацевтическая компания Atreca объявила о заключении лицензионного соглашения с Медицинским научно-исследовательским институтом Билла и Мелинды Гейтс. Организации совместно займутся разработкой препарата на основе моноклонального антитела для профилактики малярии.

В рамках договоренности НИИ Билла и Мелинды Гейтс будет ответственен за разработку препарата для профилактики малярии среди детей и получит права на его коммерческую реализацию в странах, получающих помощь от GAVI (альянс, поставляющий вакцины более чем в 70 государств Азии и Африки). В свою очередь Atreca будет осуществлять коммерциализацию лекарства на территории США, Европы и некоторых стран Азии.

Лекарственное средство, названное MAM01/ATRC-501, представляет собой моноклональное антитело, которое получили от пациента, привитого противомалярийной вакциной Mosquirix. Недавно Mosquirix, разработанная британским фармацевтическим производителем GlaxoSmithKline (GSK), стала первой вакциной против малярии, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования среди детей.

Над разработкой средства от малярии работают также Национальные институты здравоохранения США (NIH). Недавно NEJM опубликовал успешные результаты фазы I испытаний моноклонального антитела под названием CIS43LS, созданного NIH. Кроме того, о разработке вакцины от малярии летом заявила немецкая биотехнологическая компания BioNTech, намеренная вскоре построить свой завод в Африке.

Малярия — это опасное для жизни заболевание, переносимое комарами. Основные регионы распространения болезни: Центральная и Южная Америка, Африка, Южная и Юго-Восточная Азия, страны Карибского бассейна, Ближнего Востока и Океании. При этом более 94% случаев заражения малярией и смертей в мире регистрируются на Африканском континенте. В 2019 году было отмечено 229 млн случаев заболевания малярией и более 400 000 случаев летального исхода.

Владимир Заболотских

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