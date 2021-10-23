Фармацевтический завод в Тюмени модернизируют для импортозамещения

«Тюменский химико-фармацевтический завод» модернизирует и расширит производство для импортозамещения лекарств, сообщила пресс-служба инвестиционного агентства Тюменской области со ссылкой на генерального директора предприятия Алексея Кузнецова.

«Фармацевтическая отрасль за последние годы набирает стремительные обороты развития. Мы понимаем необходимость модернизации и расширения нашего производства, особенно в условиях пандемии, когда вопрос импортозамещения стоит наиболее остро, а благодаря модернизации увеличится объем производства таких жизненно важных препаратов, как анальгин, верапамил, ацетилсалициловая кислота, парацетамол, панкреатин, цитрамон, мукалтин и многих других», — сообщил Кузнецов.

Объем инвестиций в модернизацию завода составляет более 1 млрд руб. Окончание реализации проекта намечен на конец 2022 года, дополнительно создадут 50 рабочих мест. Для реализации проекта расширят производственный корпус и склад готовой продукции, приобретут оборудование.

«Инвестиционное агентство Тюменской области оказывает административную поддержку завода при решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями. Мы оказываем всю необходимую администрации завода помощь в процессе реализации этого проекта», — заявил гендиректор инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

«Тюменский химико-фармацевтический завод» появился в начале 1942 года на базе эвакуированного оборудования «Московского химико-фармацевтического завода имени Карпова». Предприятие производит лекарственные препараты, из которых большая часть входит в перечень жизненно необходимых и важнейших, а также является импортозамещающей продукцией.

gxpnews