Развитием ЕГИСЗ в организациях Минздрава займется «Цифромед»

ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед») назначено единственным исполнителем контрактов на создание ЕГИСЗ и информационной системы в некоторых подведомственных Минздраву РФ и ФМБА организациях в 2021-2022 годах. «Цифромед» была создана ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» в 2019 году, но в мае 2021 года долю «Ростеха» в компании выкупила структура «Фармстандарта» Виктора Харитонина. ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед») назначено единственным исполнителем контрактов на создание ЕГИСЗ и информационной системы в некоторых подведомственных Минздраву РФ и ФМБА организациях в 2021-2022 годах. «Цифромед» была создана ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком» в 2019 году, но в мае 2021 года долю «Ростеха» в компании выкупила структура «Фармстандарта» Виктора Харитонина.

До конца 2022 года «Цифромед» будет реализовывать госконтракты на создание ЕГИСЗ в семи организациях Минздрава, среди них – ЦНИИОИЗ, национальные медицинские исследовательские центры – им. В.А. Алмазова, онкологии им. Н.Н. Блохина, им. академика В.И. Кулакова, терапии и профилактической медицины, фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний и Санкт-Петербургский педиатрический медуниверситет.

Среди организаций ФМБА, которые в 2021 году могут осуществлять закупки у «Цифромеда» на развитие информационно-аналитической системы ведомства, – Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем и Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью.

Условием работы «Цифромеда» станет «приоритетное» использование радиоэлектронной продукции и программного обеспечения отечественного происхождения. Компания сможет привлекать субподрядчиков при условии, что выполнит не менее 20% работ самостоятельно.

Компания «Цифровые медицинские сервисы» была создана в 2019 году как совместное предприятие ГК «Ростех» и ПАО «Ростелеком». Организация, по задумке, должна была объединить компетенции госкомпаний по разработке медицинских решений и поддержке программного обеспечения для ЕГИСЗ и заняться созданием цифровых медицинских сервисов (электронные медкарты, онлайн-запись к специалистам, кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг, телемедицинские консультации).

Согласно СПАРК-Интерфакс, компания в 2020-2021 годах выступила заказчиком порядка 130 госконтрактов на почти 3 млрд рублей, причем сама исполнила только один. Большинство из заключенных контрактов – на развитие медицинских информационных систем и региональных сегментов ЕГИСЗ. Выручка ООО в 2020 году составила 5,7 млрд рублей, чистая прибыль – 178,7 млн рублей.

В мае 2020 года 49% юрлица у структуры ГК «Ростех» – Национальный центр информатизации» (НЦИ) – приобрела компания «Национальная медицинская экосистема здравоохранения», принадлежащая АО «Фармстандарт» Виктора Харитонина. Остальная доля осталась у «РТ Лабс».

«Цифромед» в октябре 2020 года вошел в совместное предприятие с телемедицинским сервисом «Доктис» Марка Курцера, НЦИ и РФПИ для развития телемедицинской платформы. На компанию возложена функция экспертной и методологической поддержки для соответствия стандартам государственных систем и сервисов в области здравоохранения.