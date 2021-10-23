Минпромторг РФ скорректирует механизм квотирования российской продукции до конца 2021 года

Минпромторг РФ планирует до конца 2021 года внести поправки в нормы о квотировании отечественной продукции и определения страны происхождения товаров на рынке госзаказа. Изменения будут внесены в части пролонгирования срока действий документов, подтверждающих российское происхождение товаров, с одного до трех лет, а также сокращения пакета документов, необходимых для верификации. Кроме того, поправки будут внесены в порядок определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) по квотируемым госзакупкам. Минпромторг РФ планирует до конца 2021 года внести поправки в нормы о квотировании отечественной продукции и определения страны происхождения товаров на рынке госзаказа. Изменения будут внесены в части пролонгирования срока действий документов, подтверждающих российское происхождение товаров, с одного до трех лет, а также сокращения пакета документов, необходимых для верификации. Кроме того, поправки будут внесены в порядок определения начальной максимальной цены контракта (НМЦК) по квотируемым госзакупкам.

Поправки планируется внести в постановления Правительства РФ №719 от 17 июля 2015 года «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ» и №2014 от 3 декабря 2020 года «О минимальной обязательной доле закупок».

В первом постановлении предполагается увеличить срок действия документов, подтверждающих российское происхождение той или иной продукции, с одного года до трех лет, одновременно с этим планируется установить требование о ежегодной инспекции производств.

Также запланировано сокращение пакета документов, необходимых для подтверждения страны происхождения в отношении отечественной продукции. В Минпромторге РФ рассчитывают, что поправки решат проблему недостаточного наполнения реестра отечественной промышленной продукции.

Кроме того, ведомство планирует скорректировать правила расчета НМЦК по квотируемым госзакупкам российской продукции.

В декабре 2020 года Правительство РФ утвердило минимальные квоты на госзакупки медицинских изделий из ЕАЭС по 44-ФЗ и 223-ФЗ по 32 и 20 наименованиям продукции – они составили от 9% до 90% и вступили в силу с 1 января 2021 года. В перечень вошли томографы, рентгеновское оборудование, аппараты ИВЛ и УЗИ, шприцы-инъекторы, интраокулярные линзы, эндопротезы суставов, инвалидные коляски, ортезы, емкости для взятия, хранения и перевозки биологических проб, инкубаторы для новорожденных и другие медизделия.

В мае 2021 года Минпромторг предложил ввести балльную систему оценки страны происхождения медтехники для компьютерных томографов, рентгеновской аппаратуры, включая маммографы и С-дуги, плоскопанельных цифровых рентгеновских детекторов, электрокардиографов, аппаратов УЗИ и других МИ. Производителей обяжут иметь собственные научно-технические подразделения, адвалорная доля будет увеличена, а глубина локализации будет определяться по числу выполненных операций, использованных отечественных компонентов и количеству операций при сборке медоборудования.