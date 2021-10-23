ФРП выделит 2,5 млрд рублей займов на производство вакцин и медизделий

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП, группа «ВЭБ.РФ») одобрил выделение двух займов на 2,6 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты» – 2 млрд рублей получит «Нанолек» из Кировской области на локализацию производства активных фармацевтических субстанций для выпуска отечественных вакцин, в том числе против вируса папилломы человека (ВПЧ), а еще 559,3 млн рублей – АО «Щекиноазот» из Тульской области на организацию производства нетканых материалов – спанбонда и мельтблауна, в том числе для медицинских целей. Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП, группа «ВЭБ.РФ») одобрил выделение двух займов на 2,6 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты» – 2 млрд рублей получит «Нанолек» из Кировской области на локализацию производства активных фармацевтических субстанций для выпуска отечественных вакцин, в том числе против вируса папилломы человека (ВПЧ), а еще 559,3 млн рублей – АО «Щекиноазот» из Тульской области на организацию производства нетканых материалов – спанбонда и мельтблауна, в том числе для медицинских целей.

«Нанолек» планирует локализовать производство активных фармацевтических субстанций вакцины против ВПЧ и моноклонального антитела для лечения неходжкинской лимфомы, хронического лимфолейкоза и некоторых других заболеваний. В ходе реализации проекта, общий объем которого оценивается в 4 млрд рублей, планируется реконструировать один из корпусов биомедицинского комплекса «Нанолек» в Кировской области. Средства займа пойдут на закупку производственного оборудования, собственные инвестиции компании – на трансфер технологий, проведение комплекса доклинических и клинических исследований и регистрационные процедуры.

В компании рассчитывают с 2024 по 2028 год выпустить до 250 тысяч упаковок моноклонального антитела для лечения неходжкинской лимфомы, хронического лимфолейкоза и до 11,3 млн упаковок вакцины против вируса папилломы человека. Реализация проекта позволит выпустить первую в России полностью локальную вакцину против ВПЧ, рассчитывают в компании.

Компания «Щекиноазот» планирует инвестировать в создание производства нетканых материалов типа спанбонда и мельтблауна, в том числе для медицинских целей. Изделия с мельтблауном можно использовать при производстве лицевых масок, одежды для медперсонала, медскатертей. По информации компании на основании экспертных оценок, доля импорта сырья в 2020 году составляла 42%, создание нового производства поможет снизить этот показатель. Мощность производства составит 8,6 тысячи тонн в год. Общий бюджет проекта составляет 703,8 млн рублей, из которых 559,3 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа.

«Нанолек» – российская биофармацевтическая компания, ранее принадлежавшая ГК «Роснано». С августа 2019 года «Нанолек» является самостоятельной компанией, ее сооснователи Михаил Некрасов и Владимир Христенко являются генеральным директором и президентом компании соответственно. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Нанолека» за 2020 год составила 12,3 млрд рублей, чистая прибыль – 502,8 млн рублей. В апреле 2021 года «Нанолек» анонсировал начало первой фазы клинических исследований вакцины от ВПЧ. Разработка препарата ведется совместно с научно-производственной компанией «Комбиотех». Вакцина от ВПЧ будет включена в НКПП не ранее 2024 года.

Объединенная химическая компания «Щекиноазот» – крупный производитель продуктов промышленной химии, базируется в Первомайском Тульской области, ее возглавляет Борис Сокол. По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Щекиноазот» на 100% принадлежит кипрской «Паротекс инвестментс лимитед». В 2020 году выручка компании составила 27,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,7 млрд рублей.

Фото: nanolek.ru

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