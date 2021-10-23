Новые пневмококковые вакцины от Pfizer и MSD рекомендовали для иммунизации в США

Специалисты американского регулятора CDC рекомендовали использование новых пневмококковых вакцин от Pfizer и MSD для иммунизации населения. Аналитики пишут, что это чревато конкуренцией между препаратами на рынке.

Консультативный комитет американских Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по практике иммунизации (ACIP) проголосовал за то, чтобы рекомендовать вакцины Prevnar 20 от Pfizer и Vaxneuvance от MSD (в США и Канаде — Merck&Co) для включения в программу плановой иммунизации против инвазивных заболеваний, вызываемых Streptococcus pneumoniae. Об этом пишет FiercePharma.

Специалисты рекомендуют вакцины людям старше 65 лет, которые ранее не получали пневмококковую конъюгированную вакцину, а также для людей от 19 до 64 лет с определенными факторами риска. ACIP рекомендует вводить вакцину Pfizer одной дозой, препарат MSD — вместе с другой вакциной компании — Pneumovax 23.

Аналитик Cantor Fitzgerald Луиза Чен накануне встречи CDC задавала вопрос о том, отдадут ли предпочтение специалисты CDC вакцине Pfizer. Поскольку они этого не сделали, пишет она, на рынке можно ожидать жесткую конкуренцию между двумя производителями.

Консультанты CDC рекомендовали вакцины для пациентов от 19 до 64 лет с факторами риска, это может «значительно увеличить максимальный потенциал продаж» препаратов, пишет Чен. Она отмечает, что для этой группы пациентов какая-либо пневмококковая конъюгированная вакцина рекомендуется впервые.

Вакцины от Pfizer и MSD получили одобрение FDA в июне и июле соответственно. Для Pfizer Prevnar 20 является дальнейшим развитием технологии, которая легла в основу чрезвычайно успешной вакцины Prevnar 13, которая до пандемии COVID-19 была самой продаваемой вакциной в мире и приносила около 6 млрд долл. в год. Вакцина Pfizer защищает от 20 серотипов пневмококка, а препарат Merck — от 15.

В сентябре «ФВ» писал, что российский Минздрав выдал компании Pfizer разрешение на проведение III фазы клинического исследования Prevnar 20. Дизайн испытаний предполагает введение препарата 60 здоровым младенцам. Сначала им будут вводиться две дозы, предназначенные для младенцев, а потом одна доза для детей младшего возраста.

Николай Соколов

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