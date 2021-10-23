Центр лекобеспечения объявил шесть аукционов на поставку лекарств для фонда «Круг добра»

Центр лекобеспечения закупит для подопечных фонда «Круг добра» препараты для лечения дефицита лизосомной кислой липазы, СМА, муковисцидоза, гипер-IgD-синдрома/синдрома дефицита мевалонат-киназы, для заместительной ферментной терапии и мукополисахаридоза IV типа А.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку для подопечных фонда «Круг добра» препаратов «Канума» (МНН себелипаза альфа) для лечения дефицита лизосомной кислой липазы, «Спинраза» (нусинерсен) для лечения СМА, «Оркамби» (ивакафтор+лумакафтор), применяемый при муковисцидозе, «Иларис» (МНН канакинумаб) для лечения гипер-IgD-синдрома/синдрома дефицита мевалонат-киназы, «Стрензик» (МНН асфотаза альфа), который применяется для заместительной ферментной терапии и «Вимизим» (элосульфаза альфа) для пациентов с мукополисахаридозом IV типа А.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок на участие заканчивается 29 октября.

— Себелипаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл,

Начальная (максимальная) цена контракта: 85 613 000,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 02.11.2021 11:06.

— Нусинерсен, раствор для интратекального введения, 2,4 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 16 957 679,60 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 02.11.2021 10:14.

— Ивакафтор + Лумакафтор, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг + 200 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 080 604,16 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 02.11.2021 11:06.

— Канакинумаб, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 883 687,50 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 02.11.2021 10:14.

— Асфотаза альфа, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 20 784 178,80 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 02.11.2021 11:31.

— Элосульфаза альфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 8 451 292,85 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 02.11.2021 10:30.

Елена Сидорова

pharmvestnik