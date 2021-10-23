Пероральный препарат против COVID-19 от Atea и Roche провалился на испытаниях

Пероральный препарат для лечения COVID-19 от Atea и Roche провалил испытания. По словам компаний, проблема состояла в том, что в исследовании принимали участие вакцинированные пациенты, у которых болезнь прогрессировала медленно.

Экспериментальный препарат AT-527 от Atea Pharmaceuticals и Roche в ходе испытаний оказался не способен снизить вирусную нагрузку по сравнению с плацебо у пациентов с легкой или умеренной формами COVID-19. Об этом сообщает издание BioPharmaDive.

Atea заявила, что отрицательные результаты, вероятно, связаны с тем, что в исследовании принимали участие в основном молодые и здоровые пациенты, у которых был низкий риск прогрессирования заболевания, к тому же многие из них были вакцинированы против COVID-19. Специалисты отмечают, что наилучшие результаты были достигнуты в небольшой группе добровольцев, у которых был повышенный риск тяжелого течения COVID-19.

После обнародования результатов исследования акции Atea, одной из крупнейших биотехнологических корпораций, которая провела IPO в 2020 году, упали более чем на 60%.

Издание пишет, что ожидания от AT-527 выросли в начале этого месяца, на фоне данных с III фазы испытаний molnupiravir от MSD (в США и Канаде — Merck&Co) и Ridgeback Biotherapeutics. Исследование показало, что пероральный противовирусный препарат может помочь сократить количество случаев госпитализации и смертей инфицированных COVID-19 на 50%. Но в испытании MSD принимали участие только невакцинированные пациенты. К тому же все они были подвержены риску развития тяжелой формы заболевания.

Atea и Roche планируют изменить дизайн своего исследования. Теперь оно будет включать только пациентов из группы высокого риска. Это отложит публикацию результатов испытаний до конца 2022 года, однако к этому времени на рынок могут выйти несколько других пероральных препаратов от COVID-19, в том числе molnupiravir, а также аналог от Pfizer.

Николай Соколов

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