Коста-Рика легализовала марихуану для медицинских целей

Парламент Коста-Рики в первом чтении одобрил законопроект о легализации каннабиса в медицинских и терапевтических целях. Выращивание марихуаны и создание лекарственных средств на ее основе будет отдано под контроль министерств.

Законодательное собрание Коста-Рики одобрило в первом чтении законопроект об использовании каннабиса в лечебных и терапевтических целях и применении конопли в пищевых продуктах и промышленном использовании. Об этом пишет издание El Financiero.

Предложение было выдвинуто одним из независимых депутатов. Оно столкнулось с противодействием со стороны некоторых партий, которые заявляли, что страна пока не готова к такому решению, которое представляет собой угрозу национальной безопасности и институту семьи.

В итоге за законопроект было подано 32 голоса, против — 14 голосов, и он был принят. Голосовавшие за него депутаты утверждали, что новая отрасль оживит национальную экономику и создаст больше рабочих мест.

Каннабис для медицинского и терапевтического использования будет находиться под надзором ряда учреждений. Министерство сельского хозяйства и животноводства будет контролировать выращивание растений, а Министерство здравоохранения займется производством из них лекарственных препаратов. Использование каннабиса для промышленных нужд останется «свободным».

«Ни одно растение не является плохим само по себе, важно то, какое применение ему находят, [если это] верное применение», — заявила одобрившая законопроект депутат Хосе Мария Вильяльта от партии Frente Amplio («Широкий фронт»).

В апреле этого года Кабмин Украины решил также легализовать медицинскую марихуану в стране. Кроме того, на финальных стадиях находится процесс по одобрению использования медицинского и рекреационного каннабиса в Мексике, об этом в своем Twitter сообщил один из сенаторов страны, Рикардо Монреаль Авила.

В России марихуана относится к I списку запрещенных веществ. Приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических веществ и иные действия запрещены согласно статьям 228—233 УК РФ.

Николай Соколов

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