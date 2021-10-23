Антикоагулянт производства «Сотекс» занял 15-е место в ТОП20 брендов по приросту в госсегменте

Препарат с действующим веществом эноксапарин натрия, антикоагулянт, который выпускает компания «Сотекс», вошел в рейтинг ТОП20 брендов по абсолютному приросту в государственном сегменте за период с января по август 2021 года.

Препарат занял 15-е место в рейтинге от аналитической компании AlphaRM с приростом +139% к аналогичному периоду прошлого года.

Антикоагулянты включены в методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и являются частью терапии, направленной на сохранение жизней пациентов с COVID-19.

«Как социально ответственная компания «Сотекс» прикладывает все усилия по обеспечению препаратом как можно большего количества пациентов с коронавирусной инфекцией, кому показан эноксапарин натрия», — подчеркнули в компании.

На правах рекламы

pharmvestnik