Связанная с «Фармстандартом» компания эксклюзивно займется доработкой подсистем ЕГИСЗ

Компания «Цифромед» будет эксклюзивно проводить госзакупки для развития информационных систем Минздрава и ФМБА. Доработкой подсистем ЕГИСЗ компания будет заниматься весь следующий год.

Правительство определило ООО «Цифровые медицинские сервисы» («Цифромед», входит в структуру «Фармстандарта») единственным исполнителем проводимых Минздравом и ФМБА, а также рядом подведомственных им федеральных учреждений госзакупок для развития информационных систем. Соответствующее распоряжение опубликовано 22 октября на официальном портале правовой информации, пишет «Медицинский вестник».

Согласно документу, компания до конца 2022 года будет единолично обеспечивать закупки товаров, работ и услуг, связанных с созданием, развитием, внедрением и эксплуатацией подсистем единой государственной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), а также технологий и платформенных решений для обеспечения связи с ними региональных отраслевых информсистем. Единственным исполнителем госзакупок для единой ведомственной медицинской информационно-аналитической системы ФМБА России «Цифромед» останется до 31 декабря 2021 года.

В список медучреждений, для которых компания будет проводить госзакупки, вошли Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения, НМИЦ им. В.А. Алмазова, НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, НМИЦ АГП им. акад. В.И. Кулакова, НМИЦ терапии и профилактической медицины, НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Федеральный центр информационных технологий экстремальных проблем, Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью ФМБА.

ООО «Цифромед» было создано в июле 2019 года как совместное предприятие Ростелекома и Ростеха. Сейчас долей 49% в компании владеет «дочка» «Фармстандарта» АО «Национальная цифровая экосистема здравоохранения», следует из данных СПАРК. Об одобрении сделки Федеральной антимонопольной службой сообщалось в апреле 2021 года.

Выручка ООО «Цифромед» выросла с 811,1 млн руб. в 2019 году, до 5,7 млрд руб. — в 2020-м. Прибыль увеличилась с 47,2 млн руб. до 178,7 млн руб. В 2021 году компания заключила один контракт на выполнение работ по развитию и оказанию услуг по сопровождению специального программного обеспечения управления лекарственным обеспечением населения Московской области на сумму 52 млн руб.

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