Компания «Катрен» улучшила позиции в рейтинге RАЕХ-600

Согласно данным рейтинга крупнейших компаний России RАЕХ-600 по итогам 2020 года, компания «Катрен» занимает 56 место.

Объем реализованной компанией продукции составил более 269 171 млн руб., темпы роста выручки за год увеличились на 15%, что позволило значительно улучшить свои позиции. По данным рейтинга 2019 года, компания «Катрен» занимала 67 место с объемом 233 983 млн руб.

В качестве главного критерия составления рейтинга 600 крупнейших компаний России (RАЕХ-600) по итогам 2020 года принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2020 году.

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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