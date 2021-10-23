В США разрешили комбинацию любых одобренных в стране препаратов от COVID-19 для ревакцинации

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в четверг рекомендовали использование бустеров вакцин против COVID-19 от Moderna и Johnson & Johnson, пишет Reuters. Эксперты также заявили, что граждане могут выбрать в качестве бустерной дозы любую вакцину, независимо от того, каким препаратом был сделан первый укол.

Директор CDC Рошель Валенски подписала рекомендации по одобрению бустеров Moderna и J&J поздно в четверг, 21 октября. Эксперты проголосовал за то, чтобы рекомендовать бустерные дозы для пациентов в возрасте 18 лет и старше, получивших вакцину Johnson & Johnson как минимум двумя месяцами ранее.

Тем, кто получил вторую дозу вакцины Moderna не менее шести месяцев назад, консультанты рекомендуют третью прививку. Это касается лиц старше 65 лет, людей в группе риска, подверженных тяжелому течению заболевания, и тех, кто подвергается высокому риску контакта с зараженными на рабочем месте.

Ранее использование бустеров этих компаний, а также их взаимозаменяемость одобрило медицинское агентство FDA.

Это значит, что теперь после всех трех одобренных FDA вакцин, от Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, можно использовать любые бустеры этих производителей. Тем не менее главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи призывает принимать бустерную дозу той же вакцины, которой пациенты прививались изначально.

«Рекомендуется, чтобы вы ревакцинировались тем же бустером, что и в исходной схеме, которую вы получили изначально, — говорит он. — Но по той или иной причине — и могут быть разные обстоятельства, связанные с людьми, доступностью [бустеров] или просто разными личными предпочтениями — вы можете заменять их один на другой».

Николай Соколов

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