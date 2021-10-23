Суд продлил арест Колотиловой и Покидышевой по делу о крупном мошенничестве

Суд в очередной раз продлил арест чиновницам Минпромторга Ольге Колотиловой и Ольге Покидышевой, обвиняемым в мошенничестве. Они останутся в СИЗО еще на три месяца.

Басманный районный суд Москвы продлил арест экс-директору фармдепартамента Минпромторга Ольге Колотиловой и замглавы того же департамента Ольге Покидышевой до 26 января 2022 года, сообщили «ФВ» в пресс-службу суда. Продление ареста на три месяца может быть оспорено в Мосгорсуде.

Под стражу Колотилова и Покидышева были заключены 20 мая. Бывших работниц Минпромторга подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Подробности уголовного дела не раскрываются, но, по данным СМИ, оно связано с реализацией программы «Фарма-2020», а показания на подозреваемых предположительно (по источникам СМИ) дали руководители фармацевтической компании «Фармдискавери» — бывший акционер обанкротившегося агрохолдинга «ОГО» Владимир Зубков и его компаньон Владимир Новаковский.

Самих предпринимателей арестовали осенью прошлого года по той же статье. Оба заключили сделку со следствием, говорится в документах на сайте Мосгорсуда. Зубков впоследствии скончался в следственном изоляторе в конце июня.

Ольга Колотилова занимала должность директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли с июля 2014 по март 2017 года. 10 апреля 2017 года вступила в должность заместителя губернатора Новгородской области. В 2021 году была назначена его советником.

Руслан Мавлиханов

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