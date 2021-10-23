Белоруссия начнет клинические испытания своей вакцины от COVID-19 в 2022 году

В Белоруссии проходят предварительные доклинические исследования собственной вакцины против COVID-19. Испытания препарата на людях должны начаться в первом полугодии 2022 года.

Испытания белорусской вакцины против COVID-19 на людях запланированы на первое полугодие 2022 года, об этом в интервью телеканалу «Мир 24» рассказал директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук республики Андрей Гончаров.

По его словам, сейчас проходят предварительные доклинические исследования вакцины. О начале испытаний собственного препарата сообщалось еще в июне. В 2022 году пройдут полноценные доклинические испытания препарата на животных и будет получена первая опытно-промышленная партия вакцины. Производством вакцины займутся компании «Белмедпрепараты» и «Белвитунифарм», на территории последней построят специальный корпус по выпуску препарата.

Белорусские ученые пока не придумали название для своего препарата. Гончаров отметил, что вакцина будет инактивированной, а не векторной, как российский «Спутник V». Инактивированная вакцина, по словам Гончарова, может быть эффективнее при резких мутациях коронавируса. Препарат, предназначенный для всех слоев населения, будет проходить четыре стадии очистки и будет однокомпонентным. Однако вводить его будут два раза с промежутком в один-два месяца, как, например, китайскую вакцину Sinopharm.

Григорий Дубов

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