Назальная вакцина от COVID-19 от НИИ гриппа получила название «Корфлювек»

НИИ гриппа рассчитывает в ближайшее время приступить к клиническим исследованиям вакцины от COVID-19 «Корфлювек». В институте ожидают, что препарат будет зарегистрирован в 2022 году.

НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева назвал вакцину от коронавируса в форме капель в нос «Корфлювек». Об этом рассказала зам. директора по научной работе НИИ гриппа Дарья Даниленко в ходе Петербургского международного форума здоровья.

«Вакцина «Корфлювек» разрабатывается на основе аттенуированного гриппозного вектора. И хотя первично она разрабатывается, безусловно, как вакцина от ковида, но мы надеемся, что в дальнейшем это будет вакцина против гриппа и COVID-19», — сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

Даниленко выразила надежду, что препарат будет зарегистрирован уже в следующем году.

В сентябре директор НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дмитрий Лиознов сообщал, что доклинические исследования вакцины показали ее эффективность против новой коронавирусной инфекции. Ее испытания с участием добровольцев могут начаться в конце этого или начале следующего года.

12 октября «ФВ» писал, что Минздрав одобрил проведение клинического исследования препарата «Гам-КОВИД-Вак» в лекарственной форме «спрей назальный». Информация об этом размещена в государственном реестре клинических исследований. Раствор для интраназального введения состоит из двух компонентов, по 0,5 мл каждый. Заниматься испытаниями на добровольцах будет ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» Санкт-Петербурга.

Елена Сидорова

pharmvestnik