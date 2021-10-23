Нигерия привлечет $30 млн для строительства завода по производству вакцин

Правительство Нигерии ведет переговоры с частным кредитным подразделением Всемирного банка и другими кредиторами о том, чтобы привлечь порядка 30 миллионов долларов для финансирования строительства завода по производству вакцин. Об этом во время международной конференции в Абудже, которую организовал Национальный институт фармацевтических исследований и разработок, заявил вице-президент страны Йеми Осинбаджо, сообщили в нигерийской газете Leadership.

По словам вице-президента, глобальные тенденции в области здравоохранения указывают на необходимость создавать собственные предприятия, производящие вакцины.

«Я полагаю, что в первом квартале 2022 года завод, который правительство намерено разместить в городе Ота, штат Огун, будет первоначально заниматься упаковкой вакцин», – сказал Йеми Осинбаджо.

Строительство предприятия по плану должно начаться в следующем году, в первом квартале.

В июле этого года в Нигерии одобрили российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

gxpnews