Противоопухолевый препарат AstraZeneca оказался эффективен против рака желчных протоков

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca сообщила, что разработанный ею препарат Imfinzi (durvalumab) в комбинации со стандартной химиотерапией значительно увеличил общую выживаемость среди пациентов с поздней стадией рака желчных протоков. Производитель также отметил, что сочетание лекарственного средства с химиотерапией способствовало увеличению выживаемости без признаков прогрессирования заболевания.

Данные были получены в результате проведения фазы III исследования TOPAZ-1. В испытании препарата приняли участие 685 пациентов с неоперабельным прогрессирующим или метастатическим раком желчных протоков. Пациенты были разделены случайным образом на две группы для получения только химиотерапии или ее комбинации с Imfinzi. Суммарная эффективность для пациентов, получавших комбинированную терапию, оказалась выше, чем для пациентов, проходивших только химиотерапию. AstraZeneca добавила, что Imfinzi с химиотерапией показали хороший профиль безопасности и не привели к увеличению случаев прекращения лечения из-за возникновения побочных эффектов.

Полученные результаты будут вскоре представлены регулирующим органам. «Мы считаем, что продемонстрированные существенно более высокие показатели выживаемости знаменуют собой новую эру иммунотерапевтического лечения этого губительного заболевания», — подчеркнула исполнительный вице-президент AstraZeneca Сюзан Гэлбрейт, ответственная за исследования и разработки в области онкологии.

Imfinzi представляет собой моноклональное антитело, которое связывается с белком PD-L1 и блокирует его взаимодействие с белками PD-1 и CD80, благодаря чему опухоль теряет способность уклоняться от иммунитета. Препарат является единственной одобренной иммунотерапией при неоперабельном немелкоклеточном раке легкого III стадии (НМРЛ). Кроме того, лекарство разрешено в нескольких странах для лечения рака мочевого пузыря.

Владимир Заболотских

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