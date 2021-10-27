Bristol Myers Squibb рассматривает покупку Aurinia Pharma Аналитики назвали три варианта развития фармрынка » Под эгидой университета МакМастерс проведено новое исследование флувоксамина Продолжают выходить данные новейших исследований о возможностях фармакотерапии COVID-19. Опубликованные ранее результаты активности флувоксамина в схеме терапии коронавируса дополнились результатами зарубежного исследования TOGETHER. Исследование проведено Университетом Мак-Мастер (Канада) в 11 клинических центрах, в нем приняли участие свыше 3,5 тыс. пациентов. Это двойное слепое рандомизированное мультицентровое плацебо-контролируемое клиническое исследование ранней терапии COVID-19 у пациентов с повышенными факторами риска смерти (диабет, онкология, астма, пожилой возраст, почечная недостаточность IV степени, иммуносупрессанты, сердечно-сосудистые или легочные заболевания). Флувоксамин показал активность для ранней терапии COVID-19. Согласно выводам исследования, его применение позволило снизить на 31% количество госпитализаций и на 29% смертность у пациентов из группы повышенного риска. Российский дженерик флувоксамина производит фармацевтическая компания «Рафарма», составляющая вместе с компанией «Сотекс» основу производственного сегмента ГК «Протек». На правах рекламы pharmvestnik