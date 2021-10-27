Bristol Myers Squibb рассматривает покупку Aurinia Pharma

Bristol Myers Squibb обратилась к Aurinia Pharma, предложив выкупить компанию. Aurinia занимается разработкой препаратов против редких аутоиммунных заболеваний. Ранее BMS рассматривала покупку Acceleron Pharma, но отказалась от сделки.

Bristol Myers Squibb обратилась к компании Aurinia Pharma, которая выпускает препарат Lupkynis для лечения волчаночного нефрита, с предложение о покупке. Об этом сообщает Bloomberg.

После публикации этой новости акции Aurinia выросли на 27% и закрылись на торгах в Нью-Йорке на уровне 28 долл. за акцию, в результате чего рыночная стоимость компании составила около 3,6 млрд долл.

Но издание пишет, что окончательное решение пока что не принято и BMS еще может отказаться от сделки. Представитель BMS сообщил Bloomberg, что компания не хочет комментировать слухи. Представитель Aurinia также отказался от комментариев.

Aurinia специализируется на лечении тяжелых аутоиммунных заболеваний, согласно информации на ее веб-сайте. Помимо Lupkynis, у компании есть еще два кандидатных препарата для лечения таких болезней на ранней стадии.

Ранее «ФВ» сообщал, что MSD (в США и Канаде — Merck&Co) станет покупателем компании Acceleron. Но также покупку компании рассматривала и BMS. После того, как MSD сделала свое предложение, Acceleron обратилась к «Стороне А», чтобы узнать, насколько та заинтересована в приобретении. «Стороной А» была BMS, пишет Bloomberg.

Проведя подсчеты, BMS решила, что sotatercept – кандидатный препарат Acceleron для лечения легочной артериальной гипертензии, не дает достаточно стимулов для покупки компании. BMS сотрудничала с Acceleron по разработке препарата для лечения анемии Reblozyl, который уже одобрен FDA. Bristol Myers Squibb владеет долей в Acceleron, которую, как сообщает Bloomberg, она планирует продать MSD.

Николай Соколов

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