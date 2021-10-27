Александр Филиппов возглавил Координационный совет РААС

Гендиректор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов избран председателем Координационного совета РААС. Ранее этот пост занимал Евгений Нифантьев, вошедший в состав нового созыва Госдумы в сентябре.

Генеральный директор сети «Ригла» (ГК «Протек») Александр Филиппов возглавил Координационный совет Российской ассоциации аптечных сетей (РААС). Об этом «ФВ» сообщили в РААС и в пресс-службе компании.

Решение о назначении Филиппова на пост председателя было принято 25 октября. С 2017 года он занимал должность сопредседателя Координационного совета РААС. «Для меня работа в составе Координационного совета РААС в новом качестве – новый вызов, который я с большой готовностью принимаю», — комментирует Филиппов свое назначение.

Генеральный директор сети «Неофарм» Евгений Нифантьев, ранее занимавший пост председателя, по-прежнему остается участником совета. В сентябре этого года он вошел в состав нового созыва Госдумы.

Фото: Протек

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik