Препарат Novartis от рака легких не достиг целей в ходе испытания Александр Филиппов возглавил Координационный совет РААС » Путин поручил правительству организовать централизованные закупки дорогих лекарств от COVID-19 Владимир Путин поручил правительству организовать централизованные закупки и доставку в регионы дорогих лекарств от COVID-19 для стационарных пациентов и каждый день отслеживать доступность лекарств и медицинского кислорода. Президент рекомендует работодателям предоставлять гражданам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней. Президент России Владимир Путин 24 октября дал ряд поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 20 октября 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Правительству поручено обеспечить: проведение за счет средств федерального бюджета централизованной закупки и доставки в субъекты Российской Федерации отдельных дорогостоящих лекарственных препаратов, необходимых для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией (COVID-19);

ежесуточный мониторинг доступности лекарственных средств, включая медицинский кислород, и медицинских изделий для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19) в амбулаторных и стационарных условиях;

до 31 октября оказывать поддержку регионам, в которых складывается сложная санитарно-эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью населения коронавирусной инфекцией (COVID-19), с привлечением дополнительных сил и средств Минобороны России, МЧС России и иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов поручено обеспечить: кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции инфицированных лиц и лиц, находившихся с ними в контакте; наращивать темпы вакцинации населения против коронавирусной инфекции в субъектах, в том числе лиц, вакцинированных ранее, а также переболевших. Особое внимание рекомендуется обратить на лиц в возрасте старше 60 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями; совместно со сторонами социального партнерства реализовать рекомендацию по предоставлению работникам, проходящим вакцинацию против коронавирусной инфекции, двух оплачиваемых выходных дней. Минздраву совместно с Минтрудом и руководством регионов поручено организовать мониторинг выдачи лицам с подтвержденным диагнозом или подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией, а также контактировавшим с ними лицам листков временной нетрудоспособности. Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором должны усилить контроль за соблюдением всех ограничительных мероприятий.

Фото: kremlin.ru Елена Сидорова

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