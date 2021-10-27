Препарат Novartis от рака легких не достиг целей в ходе испытания

Препарат Novartis против рака легких canakinumab провалился на испытаниях, он не смог повысить общую выживаемость пациентов с этим заболеванием. Это уже вторая неудача, связанная со средством, в начале года оно показало неудовлетворительные результаты при применении совместно с дотакселом.

Novartis заявила о том, что препарат canakinumab потерпел неудачу в новом испытании по лечению рака легких. Средство не достигло целевых показателей по повышению общей выживаемости пациентов с раком легких и предотвращению выживаемости без прогрессирования болезни у людей с этим заболеванием. Такие данные опубликованы на сайте компании.

В исследовании III фазы под названием CANOPY-1 препарат испытывался на пациентах с ранее не подвергавшемся лечению местнораспространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого в сочетании с пембролизумабом и дуплетной химиотерапией на основе платины.

Reuters пишет, что эти результаты стали очередной неудачей швейцарского производителя. В начале года в исследовании III фазы под названием CANOPY-2 препарат в сочетании с химиотерапевтическим агентом доцетакселом оказался не способен улучшить выживаемость пациентов.

Novartis пишет, что продолжит изучать canakinumab в нескольких новых испытаниях. В ходе CANOPY-A препарат будет исследоваться в качестве адъювантной терапии (после хирургической операции), а в ходе CANOPY-N в неоадъювантных условиях (до операции).

«CANOPY-1 дает критическую информацию о лечении этого разрушительного заболевания [рака], но мы продолжим анализировать данные и выводы, а также их потенциальные клинические последствия», — заявил, глава подразделения глобальной разработки лекарственных средств и главный медицинский директор Novartis Джон Ца.

«Хотя это испытание не подтвердило пользу для всех пациентов, на которую мы надеялись, но мы воодушевлены общими результатами CANOPY-1, поскольку они подтверждают нашу приверженность продолжению изучения canakinumab при раке легких», — добавил он.

Николай Соколов

pharmvestnik