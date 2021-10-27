Продажи БАД в аптеках растут быстрее лекарств

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за первые восемь месяцев 2021 года рынок БАД в рублях составил 62 млрд руб. Аптеки продали около 306 млн упаковок биодобавок за этот период. С января по август текущего года рынок пищевых добавок увеличился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с таким же периодом прошлого года. Этот показатель стал максимальным за последние три года.

Источник: AlphaRM

Динамика и структура

Первая пятерка лидирующих групп БАД занимает на рынке почти 43% в денежном выражении. Первое место в рейтинге, как и в прошлом периоде, у пребиотиков и пробиотиков (прирост продаж +29,5%). На вторую позицию поднялись моновитамины – аптечные продажи этих добавок увеличились в два раза. К моновитаминам относятся такие действующие вещества, как аскорбиновая кислота, колекальциферол, фолиевая кислота, пиридоксин и др.

Однако большую часть продаж занимают два витамина: колекальциферол и аскорбиновая кислота – в анализируемый период доля их в группе БАД моновитамины составляет более 89%. Реализация биодобавок с колекальциферолом выросла относительно января—августа 2020 года в 2,5 раза, с МНН аскорбиновая кислота — в 1,9 раза. В 2021 году на аптечном рынке появилось 57 новых компаний, выпускающих биодобавки с витамином D3, помимо этого на рынке есть множество комплексных добавок, в которые также входит этот витамин.

Источник: AlphaRM

Моновитамины также лидируют и в натуральном выражении – на их долю приходится 22% всего рынка БАД в упаковках. На втором месте гематоген – около 17% всех проданных упаковок на аптечном рынке БАД.

Источник: AlphaRM

Лидирующие бренды

По итогам первых восьми месяцев 2021 года в аптеках было представлено более 6 тыс. брендов БАД.

Первое место в ТОР10 заняла линейка биодобавок Solgar с долей рынка 5,7% в рублях. Марка Solgar представлена большим количеством торговых наименований – около 149. На второй строчке в первой десятке остается бренд «Доппельгерц» с долей рынка 2,4%. Торговая марка объединяет более 70 наименований витаминно-минеральных комплексов. На третью позицию поднялся симбиотик «Максилак», за ним следует мультипробиотик «Бак-сет». Витамины для беременных и кормящих «Фемибион» спустились на пятую строчку.

Все участники ТОР10 в анализируемый период показали значительный рост продаж в денежном выражении. Особенно заметно продажи увеличились у витамина С (в 3,5 раза) и витамина D3 (в 9 раз). Каждую из этих марок производят более чем 20 корпораций.

ТОР10 брендов БАД на аптечном рынке в стоимостном выражении в январе—августе 2021 года Рейтинг Бренд Количество торговых наименований Доля продаж, % Прирост продаж январь-август 2021/январь-август 2020, % Январь-август 2021 Январь-август 2020 Январь-август 2020 Январь-август 2021 1 1 Solgar 149 5,7 5,7 25,6 2 2 Доппельгерц 78 2,5 2,4 16,2 3 4 Максилак 4 2,0 2,3 49,0 4 5 Бак-сет 3 1,9 2,3 52,9 5 3 Фемибион 2 2,1 1,9 14,0 6 22 Витамин С 11 0,7 1,9 247,8 7 9 Детримакс 3 1,3 1,8 69,9 8 87 Витамин D3 11 0,2 1,6 795,6 9 8 Будь здоров 82 1,3 1,6 53,7 10 7 Витрум 11 1,7 1,4 1,6 Источник: AlphaRM

Кто производит БАД

Примерно половину стоимостного объема занимают биодобавки отечественного производства. В упаковках доминируют российские БАД – более 70%. Всего на рынке присутствует около 1300 корпораций. Лидером среди них остается отечественная компания «Эвалар» с долей рынка 10,6%. Зарубежная корпорация Solgar осталась на прежнем месте, заняв вторую строчку. На третью позицию поднялся производитель PharmaMed, сместив вниз компанию «Внешторг Фарма».

По итогам восьми месяцев в ТОР10 вошли две компании. Одна из них — отечественный производитель «Квадрат-С», который улучшил свои позиции на шесть строк, расположившись на седьмом месте (прирост продаж +60,4%). Одним из драйверов роста продаж этой компании стала добавка с содержанием цинка «Цинкорол» – продажи в рублях увеличились в десять раз. Витамин D3 производителя «Квадрат-С» показал прирост в 22 раза в стоимостном выражении.

Еще один новичок в первой десятке – компания «Биннофарм Групп», она поднялась с 12 строчки на десятую (прирост продаж +48,3%).

ТОР10 компаний-производителей БАД на аптечном рынке в стоимостном выражении в январе—августе 2021 года Рейтинг Корпорация Количество брендов Доля продаж, % Прирост продаж январь-август 2021/январь-август 2020, % Январь-август 2021 Январь-август 2020 Январь-август 2020 Январь-август 2021 1 1 Эвалар 156 10,5 10,6 25,9 2 2 Solgar 1 5,7 5,7 25,6 3 4 PharmaMed 7 4,5 4,8 31,9 4 3 Внешторг Фарма 136 4,6 3,9 6,1 5 5 Stada 22 3,6 2,9 0,7 6 6 ПРОТЕК группа компаний 11 2,7 2,7 23,7 7 13 Квадрат-С 65 1,9 2,5 60,4 8 7 Консумед 83 2,5 2,4 19,9 9 8 Queisser Pharma 1 2,5 2,4 16,2 10 12 Биннофарм Групп 4 2,0 2,3 48,3 Источник: AlphaRM

С 2018 года количество корпораций на рынке БАД увеличилось примерно на 556 компаний. За три года ушло около 65 производителей биодобавок, однако за это же время на рынке появилось более 600 новых компаний. Вновь пришедшие на рынок с 2018 года компании занимают в январе—августе 2021 года пока не более 5% рынка в рублях.

Источник: AlphaRM

Сколько стоит БАД

Средневзвешенная цена на БАД в период с января по август 2021 года была 203 руб. – это выше на 13%, чем в этот же период в прошлом году. Доля средств с колекальциферолом на рынке составляет более 5% в рублях. На добавки с содержанием этого витамина средняя цена снизилась на 7% относительно прошлого периода и за восемь месяцев 2021 года составляла около 421 руб. Средняя цена упаковки БАД с колекальциферолом варьирует от 100 до 3000 руб. за упаковку.

За БАД с аскорбиновой кислотой покупатели платили более 60 руб., что больше на 70% чем в январе—августе прошлого года, когда «аскорбинка» стоила в среднем 36 руб. Поливитаминные биодобавки стоят намного дороже. Упаковка комплекса витаминов и минералов в аптеках составляла 744 руб. Разброс цены на поливитамины и минералы — от 280 до 900 руб. за упаковку.

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

pharmvestnik