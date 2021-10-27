Roche разработала набор тестов для комплексного геномного профилирования ЗНО

Швейцарская Roche 25 октября объявила о выводе на рынок набора тестов для комплексного геномного профилирования (КГП) опухолевых тканей, получившего название AVENIO. Это первая совместная разработка Roche и Foundation Medicine, которую швейцарская компания полностью приобрела в 2018 году. Первоначально набор будет доступен для исследовательских лабораторий в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. В дальнейшем планируется, что он будет использоваться по всему миру. Швейцарская Roche 25 октября объявила о выводе на рынок набора тестов для комплексного геномного профилирования (КГП) опухолевых тканей, получившего название AVENIO. Это первая совместная разработка Roche и Foundation Medicine, которую швейцарская компания полностью приобрела в 2018 году. Первоначально набор будет доступен для исследовательских лабораторий в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. В дальнейшем планируется, что он будет использоваться по всему миру.

«Чтобы эффективно лечить рак, мы должны понять, что движет им на молекулярном уровне. КГП помогает принимать решения о доступных вариантах лечения на основе уникального геномного профиля опухоли пациента. <…> Наш набор предоставляет информацию, которую врачи смогут использовать для разработки персонализированных стратегий лечения отдельных пациентов», – пояснил генеральный директор Roche Diagnostics Томас Шинекер.

Набор тестов AVENIO Tumor Tissue относится к методам геномного секвенирования нового поколения, так как он обеспечивает подготовку вариантов лечения с помощью платформы Foundation Medicine, ориентированной на диагностику геномных изменений в 324–400 генах. В отличие от тестов на отдельные гены, AVENIO позволяет получить информацию не только о самой мутации, но и о мутационной нагрузке опухоли, ее микросателлитной нестабильности и потере гетерозиготности генов в опухоли. Он способен за раз анализировать до 24 образцов тканей. Процесс подготовки результатов анализа занимает 5 дней.

В январе 2020 года Roche вступила с llumina в 15-летнее партнерство по разработке, производству и коммерциализации тестов для геномного профилирования злокачественных опухолей. В соответствии с условиями соглашения, Roche должна была разработать, изготовить и коммерциализировать тесты AVENIO с учетом, что они будут секвенироваться только на платформе Illumina – NextSeq 550DxIllumina.

Foundation Medicine создана 10 января 2010 года в Кембридже (штат Массачусетс, США). Основатели компании – исследователи Леви Гаррауэй и Мэтью Мейерсон (Broad Institute) – опубликовали в 2007 году статью, в которой подробно описывался метод крупнопанельного тестирования 238 мутаций ДНК. В 2015 году 56% компании за $1 млрд выкупила Roche. В 2017 году выручка Foundation Medicine достигла $152 млн. В 2018-м Roche приобрела оставшиеся акции компании за $2,4 млрд.

Roche – глобальная фармкомпания, основанная в Базеле в 1896 году. Специализируется на разработке препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и редких заболеваний. Продажи Roche в 2020 году составили $58,3 млрд, операционная прибыль – $18,5 млрд.

В начале сентября 2021 года Roche заключила соглашение с британской компанией Adaptimmune о совместной разработке и коммерциализации TCR-T-продуктов (T-cell receptors, TCR) для иммунотерапии онкологических заболеваний, в том числе рака печени, немелкоклеточного рака легкого, сарком и других. Согласно условиям соглашения, Adaptimmune получит от Roche $150 млн авансом, затем еще $150 млн в течение следующих пяти лет. Отдельные выплаты полагаются за работу над препаратами и по мере их выхода на рынок.