Тимофей Петров возглавил R&D-центр «НоваМедики»

Бывший президент «Фарм-Синтеза» и гендиректор «Рафармы» Тимофей Петров назначен руководителем «НоваМедика Иннотех» – дочернего предприятия «НоваМедики», портфельной компании «Роснано». «НоваМедика Иннотех» управляет R&D-центром «НоваМедики» в ОЭЗ «Технополис Москва».

Петров охарактеризовал стратегию развития «НоваМедики Иннотех» как «повышение конкурентоспособности на рынке через расширение портфеля технологий».

Прежний руководитель R&D-центра Александр Рудько перешел в компанию «Промомед ДМ» на должность замдиректора по фармацевтическим технологиям, сообщили в «НоваМедике».

Тимофей Петров более двадцати лет работал в фармацевтической отрасли. В 2008 году он стал медицинским директором ЗАО «Фарм-Синтез», в 2009 году занял должность гендиректора компании. В апреле 2015 года был назначен президентом «Фарм-Синтеза», а в ноябре того же года возглавил липецкую «Рафарму», позже купленную «Протеком». В «Рафарме» Петров проработал до конца 2016 года. В январе 2017 года занял должность генерального директора группы компаний «Фармконтракт», но спустя полгода покинул компанию.

После ухода из «Фармконтракта», в октябре 2017 года, Петров вместе с партнерами создал компанию «Ребион Лаб», позже она была переименована в «Эрби». Предприятие производит и продает аэрозоли для обработки воздуха серии Erbilika. Сейчас у Петрова, по данным СПАРК-Интерфакс, 25% в компании.

«НоваМедика Иннотех» управляет R&D-центром «НоваМедики», открытым в 2017 году в ОЭЗ «Технополис Москва». Сейчас центр в Москве одна из площадок, на которой выпускается препарат против COVID-19 Авифавир (фавипиравир), разработанный совместным предприятием «ХимРара» и Российского фонда прямых инвестиций.

«НоваМедика» вместе с Pfizer строила завод в Калужской области, где должны были производиться инъекционные препараты американской фармкомпании. Но в 2021 году «НоваМедика» продала участок «Фарм Эйд» совместному предприятию госкорпорации «Ростех» и Ishvan Pharmaceutical.