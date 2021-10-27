СК «МАКС» возглавит Михаил Зурабов

Член совета директоров и президент страховой компании «МАКС» Михаил Зурабов станет ее генеральным директором. Он сменит Надежду Мартьянову, которая возглавляет компанию с 2000 года.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило агентство «Интерфакс». Грядущие кадровые изменения Vademecum подтвердил источник, близкий к «МАКС».

Михаил Зурабов был генеральным директором АО «МАКС» с момента основания компании в 1992 году по 1998 год. Затем он был назначен первым замминистра здравоохранения РФ, позднее занимал посты советника президента и председателя правления Пенсионного фонда. С 2004 по 2007 год был министром здравоохранения и социального развития РФ, в период с 2009 по 2016 год – послом России на Украине.

В мае 2021 года СК «МАКС» раскрыла список акционеров. Согласно отчету, 51,19% принадлежат семье гендиректора «МАКС» Надежды Мартьяновой, еще 40,68% – у семьи Михаила Зурабова, остальные акции – у миноритариев. В годовом отчете, вышедшем в конце апреля 2021 года, сообщается, что конечными бенефициарами «МАКС» являются Надежда Мартьянова и Михаил Зурабов.

Тогда же выяснилось, что Зурабов является президентом компании и членом совета директоров. До этого участники страхового рынка неоднократно называли его в числе владельцев СК «МАКС», однако официально это не подтверждалось. В 2016 году брат Михаила Зурабова Александр Зурабов сообщал Vademecum, что Михаил вышел из этого проекта еще в конце 90‑х и передал свою долю ему.

Компания «МАКС» создана в 1992 году, она занимается в том числе ОМС через ООО «МАКС-М». Согласно данным ЦБ РФ, в компании застраховано свыше 19,8 млн человек, в 2020 году компания обработала 292,9 млрд рублей, предназначенных на оплату медпомощи по ОМС.