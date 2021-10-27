В Омске ликвидирована обанкротившаяся фармацевтическая фабрика

Процедура банкротства Омской фармацевтической фабрики длилась около семи лет, завершившись полной ликвидацией государственной компании как юридического лица. Об этом пишет «СуперОмск».

Процедура наблюдения, которая переросла в банкротство, стартовала в 2014 году.

Весной 2021 года через торги был продан главный корпус единственной в городе фармацевтической фабрики по адресу: улица 22-го Партсъезда, дом 98, корпус 3. Согласно документам, объект недвижимости в 2 488,2 квадратных метра за 1 850 000 рублей приобретен предпринимателем Еленой Щелыкаловой.

За счет сбыта здания появилось основание закрыть конкурсное производство в отношении фабрики и ликвидировать это юридическое лицо.

«Решением Арбитражного суда Омской области от 19.10.2016 г по делу № А46-6266/2014 ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура конкурсного производства, исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден Левченко Евгений Игоревич. Определением Арбитражного суда Омской области от 11.07.2019 г по делу № А46-6266/2014 конкурсным управляющим ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» утвержден Наймаер Владимир Владимирович. Настоящим конкурсный управляющий уведомляет о том, что определением Арбитражного суда Омской области от 07.09.2021 г по делу № А46-6266/2014 конкурсное производство в отношение ОГУП «Омская фармацевтическая фабрика» завершено (судебный акт прилагается)», – гласит официальное сообщение.

Предприятие основали в 1928 году. В последние годы оно выпускало спиртосодержащую продукцию и антисептики. В качестве совладельцев структуры в равных долях выступали Минздрав и Минимущества Омской области.

gxpnews