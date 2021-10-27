«Магнит» открыл первый аптечный даркстор

«Магнит» объявил об открытии первого аптечного даркстора. Он будет работать в Краснодаре в формате аптечного пункта click & collect. Покупателям доступен более широкий ассортимент, чем в традиционной «Магнит Аптеке».

Ритейлер «Магнит» открыл в Краснодаре пилотный магазин-склад, обеспечивающий онлайн-продажи аптечных товаров. При заказе из даркстора покупателям доступен более широкий ассортимент, чем в традиционной «Магнит Аптеке», пишет «Интерфакс».

Даркстор работает в соответствии с действующими в России лицензионными требованиями в формате аптечного пункта click & collect. Его общая площадь составляет около 250 кв. м.

Даркстор имеет зону сборки интернет-заказов и торговый зал для офлайн-продаж, а также административную зону. При заказе из даркстора покупателям доступен более широкий ассортимент, чем в традиционной «Магнит Аптеке», — около 8 тыс. наименований, в том числе рецептурные и безрецептурные лекарства, БАД, медицинские приборы, товары для здоровья и пр.

Даркстор будет обеспечивать доставку онлайн-заказов примерно в 30 аптек, которые будут подключены до конца недели.

Ранее «Магнит» запустил сервис бронирования лекарств в регионах. До конца года проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата «Магнит Аптека».

Ранее «Магнит» начал сотрудничать с аптечным маркетплейсом «Ютека», чтобы увеличить число контактов с покупателями, повысить узнаваемость бренда в этом сегменте рынка и получить больше информации о потребительском поведении.

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