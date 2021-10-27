Исследование: вакцина Moderna против COVID-19 вызвала иммунный ответ у детей до 12 лет

Американская Moderna объявила промежуточные результаты II-III фазы клинического исследования своей вакцины против COVID-19 у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Вакцина достигла конечных точек иммуногенности. Moderna планирует в ближайшее время представить результаты FDA, EMA и регуляторам других стран. Сейчас вакцина Moderna одобрена в США к применению у взрослых в возрасте от 18 лет. Американская Moderna объявила промежуточные результаты II-III фазы клинического исследования своей вакцины против COVID-19 у детей в возрасте от 6 до 11 лет. Вакцина достигла конечных точек иммуногенности. Moderna планирует в ближайшее время представить результаты FDA, EMA и регуляторам других стран. Сейчас вакцина Moderna одобрена в США к применению у взрослых в возрасте от 18 лет.

В исследовании принимали участие 4,8 тысячи детей в возрасте от 6 до 12 лет. Они получали две дозы вакцины по 50 мкг (взрослая доза – 100 мкг) с разницей в 28 дней. Вакцина продемонстрировала благоприятный профиль безопасности. Через месяц после введения второй дозы гуморальный иммунный ответ выработался у 99,3% участников. Большинство нежелательных явлений были легкой или средней степени тяжести. Наиболее частыми нежелательными явлениями стали утомляемость, головная боль, лихорадка и боль в месте инъекции.

В фазе II-III КИ участвуют также дети в возрасте от 6 месяцев до 6 лет.

Вакцина против COVID-19 от Moderna одобрена для экстренного использования в США у людей в возрасте 18 лет и старше. Moderna также подавала в FDA заявку на одобрение вакцины у подростков в возрасте 12–17 лет. В середине октября издание The Wall Street Journal сообщало, что агентство отложило рассмотрение заявки из-за повышенного риска развития миокардита у молодых людей. Ранее так же поступил регулятор Швеции. EMA одобрило применение вакцины Moderna для подростков в Евросоюзе.

Применение другой мРНК-вакцины у подростков – от Pfizer и BioNTech – одобрено ВОЗ и регуляторами США и ЕС.

В исследованиях I-II фазы российской вакцины против COVID-19 Спутника V у подростков в возрасте от 12 до 17 лет могли принять участие до 660 человек. Разработчик вакцины – НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи – в сентябре 2021 года подал досье на регистрацию такой вакцины.