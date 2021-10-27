Пациентские организации выступили против снижения доступности онкопрепаратов Исследование: вакцина Moderna против COVID-19 вызвала иммунный ответ у детей до 12 лет » Отменена государственная регистрация восьми лекарств Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило из государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС) восемь лекарственных препаратов. Среди них: – «Валерианы корневища с корнями», корневища с корнями порошок, производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (Россия). Седативное средство растительного происхождения. – «Валерианы корневища с корнями», корневища с корнями измельченные, производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (Россия). Седативное средство растительного происхождения. – «Горца птичьего (спорыша) трава», трава измельченная, производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (Россия). Диуретическое средство растительного происхождения. – «Грудной сбор №1», сбор измельченный, производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (Россия). Отхаркивающее средство растительного происхождения. – «Интерферон человеческий лейкоцитарный» (Интерферон альфа), лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций 1000 МЕ, производства АО «НПО «Микроген». Цитокин. – «Линкомицин» (Линкомицин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 300 мг/мл, производства АО «НПО «Микроген». Антибиотик-линкозамид. – «Пентоксифиллин» (Пентоксифиллин), раствор для внутривенного и внутриартериального введения, 20 мг/мл, производства АО «НПО «Микроген». Вазодилатирующее средство. – «Простакор®», лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 5 мг, производства ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России (Россия). Простатита хронического средство лечения. Основанием полужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений. gxpnews