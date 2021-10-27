Пациентские организации выступили против снижения доступности онкопрепаратов

Российские пациентские организации призвали правительство не снижать доступность химиотерапии ради импортозамещения онкопрепаратов. Медорганизациям с 2021 года предписано отдавать приоритет лекарствам, включенным в Перечень ЖНВЛП.

К премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом обратились Всероссийский союз пациентов (ВСП), Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй» и межрегиональная общественная организация «Движение против рака», в котором призвали повысить доступность современной терапии для пациентов с онкологией. Об этом на «круглом столе» по проблемам лекобеспечения в системе ОМС сообщил сопредседатель ВСП, президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулёв.

С копией письма ознакомился «Медицинский вестник». В нем указывается, что в соответствии с методическими рекомендациями по способам оплаты медпомощи с 2021 года возмещение по тарифам ОМС получают только препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП. Для остальных лекарств, в том числе входящих в клинические рекомендации Минздрава России, предусматривается «минимальный тариф на возмещение в рамках системы ОМС, который не покрывает даже 30% от фактической стоимости». Из-за этого медучреждениям приходится отказываться от дорогостоящих схем лечения, объяснил Жулёв.

В приложении в письму указан перечень с примерами лекарств, которые не доступны пациентам по системе ОМС в этом году и не включены в Перечень ЖНВЛП. Среди них – олапариб, паклитаксел+альбумин, алпелисиб и кабозантиниб, в которых нуждаются порядка 15 тыс., 12 тыс., 9,7 тыс. и 4,6 тыс. онкопациентов соответственно. Олапариб применяют при раке яичников, предстательной и молочной желез (РМЖ), паклитаксел+альбумин – при РМЖ и раке поджелудочной железы, алпелисиб – при РМЖ, кабозантиниб — при раке почки.

Эксперты отмечают, что после внедрения в 2021 году методических рекомендаций по некоторым схемам доступность препаратов в системе ОМС снизилась на 60%. Президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Борововая отметила, что за последние три года из-за активного ценового регулирования со стороны Минздрава и ФАС с рынка ушли более 800 МНН препаратов, многие из которых входят в Перечень ЖНВЛП. Часть из них – химиопрепараты для базовой терапии онкологических и онкогематологических заболеваний.

«Низкодоступны алпелисиб, винфлунин и ряд других. Есть относительные их аналоги: пембролизумаб и ниволумаб. Оба современные и эффективные, примерно схожи по цене на курс лечения, однако первый имеет большую маржу в КСГ [клинико-статистические группы], второй, наоборот, затратен при применении для медорганизаций и маржинальность у него отрицательная», — пояснил руководитель рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Алексей Березников.

Григорий Дубов

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