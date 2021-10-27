Минздрав Аргентины опубликовал новый отчет по использованию и побочным эффектам «Спутника V»

После применения «Спутника V» количество появившихся у пациентов серьезных побочных эффектов, требующих госпитализации, не превышает 1%. Об этом говорится в новом отчете Минздрава Аргентины о ходе вакцинации в стране.

Минздрав Аргентины разместил на своей сайте новый отчет о вакцинации против COVID-19 в стране с использованием препаратов «Спутник V», Covishield/AstraZeneca, Sinopharm и Moderna. Документ охватывает период с декабря 2020 года и до 31 августа этого года. В системе регистрации побочных эффектов (ESAVI) к концу августа отмечены 52,6 тыс. случаев возникновения побочных эффектов после применения 43,5 млн доз вакцин.

По количеству введенных в стране вакцин лидирует Covishield/AstraZeneca – 14,6 млн доз, затем следует Sinopharm — 13,7 млн, «Спутник V» — больше 13 млн и Moderna – более 2 млн. При этом наибольшее количество сообщений о побочных эффектах зарегистрировано у вакцины «Спутник V» — 41,8 тыс., следом идет Covishield/AstraZeneca – 7,3 тыс., Sinopharm – 2,8 тыс. и Moderna – 482 сообщения.

Среди нетяжелых побочных эффектов при применении «Спутника V» исследователи выделяют головную и мышечную боль, боли в суставах, повышение температуры и боль в месте укола. Доля серьезных побочных эффектов на «Спутник V», потребовавших госпитализации пациентов, составляет 0,65% на 100 тыс. доз вакцины. У Covishield/AstraZeneca этот показатель составляет 0,38%, у Sinopharm – 0,12%, у Moderna – 0%.

Количество неопределенных случаев возникновения побочных эффектов, для которых не установлена прямая связь с вакцинацией «Спутником V», достигло 11. В их числе – шесть случаев тромбоцитопении, четыре случая синдрома Гийена — Барре и один случай перикардита. У Covishield/AstraZeneca количество случаев тромбоцитопении составляет в общей сложности 8, синдрома Гийена — Барре – 3, у Sinopharm – один случай тромбоцитопении, у Moderna подобных неопределенных случаев не зафиксировано.

В отчете говорится, что из девяти случаев тромботической тромбоцитопенической пурпуры четыре закончились летальным исходом, однако исследователи не указывают, какие препараты привели к смерти пациентов.

В августе аргентинские исследователи сообщали, что эффективность «Спутника V» против штамма COVID-19 «Дельта» выше, чем у Sinopharm и AstraZeneca. Тогда же стало известно, что российский препарат показал способность временно увеличивать активность антител спустя полгода после вакцинации. Кроме того, проведенные в Аргентине испытания комбинации «Спутника V» и AstraZeneca продемонстрировали сильный иммунный ответ у пациентов.

Григорий Дубов

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