«Генериум» объявил о разработке назальной формы вакцины «Спутник V»

«Генериум» на основе разработки Центра им. Гамалеи создал и подал заявку в Минздрав на проведение клинических исследований назальной формы вакцины «Спутник V». В компании рассчитывают зарегистрировать новый препарат через шесть-восемь месяцев. В начале октября Минздрав одобрил клинические испытания назальной формы «Спутника V» Центра им. Гамалеи.

Фармкомпания «Генериум» разработала и подала заявку на проведение клинических испытаний назальной формы вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом ТАСС заявил глава компании Даниил Талянский. По его словам, интраназальная форма вакцины создана специалистами «Генериума» на основе разработки Центра им. Гамалеи.

«Она переносится гораздо мягче, чем обычная вакцина, а по эффективности она ничуть не уступает <…> традиционной форме вакцины. Мы подали документы в Минздрав на получение разрешения на проведение клинических исследований. Рассчитываем, что через шесть-восемь месяцев мы сможем зарегистрировать этот продукт и уже сделать ее [вакцину] доступной для здравоохранения страны», — сказал он.

Талянский пояснил, что вакцинация назальной формой препарата будет проводиться в два этапа, ревакцинация – в один. В отличие от обычной вакцины, новый препарат не нужно будет замораживать, и его доставка не потребует специальных условий. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отметил, что массовое производство назальной формы «Спутника V» можно будет запустить следующим летом. Во Владимирской области находится площадка «Генериума» по выпуску обычной вакцины «Спутник V».

В начале октября Минздрав одобрил проведение клинических испытаний назальной формы препарата «Спутник V». Исследования на добровольцах пройдут в «Научно-исследовательском центре Экобезопасность» в Санкт-Петербурге, для этого будет использоваться раствор из двух компонентов по 0,5 мл.

В августе глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял о завершении доклинических испытаний назальной вакцины против COVID-19. По его словам, это был второй компонент «Спутника V», распыляющийся в нос при помощи специального шприца.

Григорий Дубов

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