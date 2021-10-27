КРЭТ локализует итальянские УЗИ Esaote в начале 2022 года

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в структуру госкорпорации «Ростех») локализует ультразвуковые сканеры итальянской компании Esaote SpA. Медизделия начнут выпускать под брендом «Унисон» в первом квартале 2022 года, в настоящее время идет процесс подготовки производства и регистрации МИ. Объем инвестиций в проект не раскрывается. Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в структуру госкорпорации «Ростех») локализует ультразвуковые сканеры итальянской компании Esaote SpA. Медизделия начнут выпускать под брендом «Унисон» в первом квартале 2022 года, в настоящее время идет процесс подготовки производства и регистрации МИ. Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Модельный ряд будет включать стационарные аппараты УЗИ «Унисон X5 и «Унисон X6» (оригинальный бренд MyLab) и портативные – «Унисон Омега и «Унисон Сигма». Устройства предусматривают возможность удаленной передачи данных и оснащены дополнительным встроенным сенсорным экраном, рассказали в КРЭТ. «Аппараты УЗИ итальянского бренда хорошо зарекомендовали себя по всему миру, ведущие эксперты подтверждают их высокую эффективность в диагностике, а также отмечают широкий функционал оборудования», – подчеркнули в компании.

В настоящее время завершены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, обеспечивающие соответствие зарубежной продукции обязательным требованиям РФ, идет подготовка к самому производству и регистрация медтехники в Росздравнадзоре. В компании рассчитывают начать серийное производство в первом квартале 2022 года.

Esaote SpA – итальянская компания биомедицинского сектора, специализируется на разработке, производстве, продаже и обслуживании оборудования для медицинской диагностики, основана в 1982 году. Штаб-квартира располагается в Генуе. В 2020 году выручка компании оценивалась в 220 млн евро.

АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» входит в состав государственной корпорации «Ростех». КРЭТ объединяет 65 предприятий и научных институтов, занимающихся разработкой и производством радиоэлектронной продукции военного и гражданского назначения. В марте 2020 года Правительство РФ назначило КРЭТ единственным поставщиком 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО стоимостью около 7,5 млрд рублей. Объем заказов только аппаратов ИВЛ у компании за 2020 год превысил 14,8 млрд рублей. Финансовые показатели КРЭТ не раскрываются.

В портфеле ГК «Ростех» уже есть партнерство по локализации УЗИ с южнокорейской Samsung Medison и НПО «Сканер» под брендом «Рускан» на мощностях АО «Калугаприбор». В апреле 2018 года была локализована пилотная линейка выпускаемого оборудования из трех моделей: «РуСкан 50», «РуСкан 60» и «РуСкан 60 new», в декабре 2020 года – УЗИ экспертного класса «РуСкан-65» и «РуСкан-65М». За два года «Ростех» поставил УЗИ-сканеры в клиники Москвы, Тулы, Владивостока, Великого Новгорода, Татарстана, Нижегородской, Тюменской, Московской областей и других регионов. Госкорпорация намеревалась занять до 20% российского рынка аппаратов УЗИ.

В июне 2019 года УЗИ-сканеры вошли в протекционистский перечень «Третий лишний», в декабре 2020 года – в минимальные доли госзаказа по 44-ФЗ и 223-ФЗ на уровне 60% в 2021 году.

Фото: dormedica.ru

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