Eli Lilly отчиталась за III квартал 2021 года

Выручка Eli Lilly в III квартале 2021 года выросла на 18% в годовом выражении до $6,8 млрд, сообщает компания. Аналитики ожидали $6,6 млрд.

Выручка от продажи ключевых продуктов – препаратов Trulicity, Taltz, Verzenio и Emgality – увеличилась более чем на 30%. Чистая прибыль компании за указанный период снизилась на 8% до $1,1 млрд.

Выручка от продаж противодиабетического препарата Trulicity выросла на 45% до $1,6 млрд. Аналогичный показатель для иммуносупрессанта Taltz составил $593,1, продемонстрировав рост на 30%. Выручка от продаж онкопрепарата Verzenio выросла на 43% до $335,5 млн. Выручка от продаж средства от мигрени Emgality увеличилась на 53% до $140 млн. Аналогичный показатель для моноклональных антител от COVID-19 бамланивимаба и этесевимаба составил $217,1 млн по сравнению с $148,9 млн во II квартале.

На данный момент Eli Lilly ожидает, что выручка в 2021 году составит от $27,2 млрд до $27,6 млрд, что выше прежней оценки в $26,8 млрд – $27,4 млрд.

gxpnews