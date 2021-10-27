Минздрав отозвал регистрацию 41 препарата компании «Микроген»

«НПО «Микроген» решил исключить из своего портфеля 41 лекарственный препарат, в том числе на основе лекарственных трав. Минздрав уже вынес решения об отмене регистрации.

В ГРЛС опубликованы решения Минздрава России об отмене регистрации на 41 препарат, выпускаемый различными производственными площадками компании «НПО «Микроген». Заявление подавал сам производитель.

Среди отозванных 32 средства на основе лекарственных растений:

Еще девять препаратов химической или биологической природы:

«Аффинолейкин», лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, РУ № ЛСР-005203/08 от 03.07.2008 г.;

«Гентамицин» (гентамицин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 40 мг/мл, РУ № Р N000108/01 от 22.01.2008 г.;

«Инферон (интерферон лейкоцитарный человеческий)» (интерферон альфа), лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 10000 МЕ, РУ № Р N003886/01 от 16.03.2010 г.;

«Кальция хлорид» (кальция хлорид), раствор для внутривенного введения, 100 мг/мл, РУ № ЛС-002097 от 07.10.2011 г.;

«Лидаза-М» (гиалуронидаза), лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения, 64 УЕ, РУ № ЛСР-001050/08 от 26.02.2008 г.;

«Лидокаин» (лидокаин), раствор для инъекций, 20 мг/мл, РУ № ЛС-001555 от 11.02.2012 г.;

«Нитроглицерин» (нитроглицерин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, РУ № ЛС-002352 от 08.02.2012 г.;

«Новокаин» (прокаин), раствор для инъекций, 5 мг/мл, РУ № Р N000800/01 от 20.06.2008 г.;

«Этиловый спирт» (этанол), раствор для наружного применения 95%, РУ № Р N002460/01 от 15.12.2008 г.

На прошлой неделе аналогичные решения были приняты ведомством в отношении семи других препаратов из портфеля фармкомпании.

Таисия Кубрина

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