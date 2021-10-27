Минздрав отозвал регистрацию 41 препарата компании «Микроген»

«НПО «Микроген» решил исключить из своего портфеля 41 лекарственный препарат, в том числе на основе лекарственных трав. Минздрав уже вынес решения об отмене регистрации.
В ГРЛС опубликованы решения Минздрава России об отмене регистрации на 41 препарат, выпускаемый различными производственными площадками компании «НПО «Микроген». Заявление подавал сам производитель.
Среди отозванных 32 средства на основе лекарственных растений:
- «Аира корневища», корневища порошок, РУ № ЛП-000493 от 01.03.2011 г.;
- «Багульника болотного побеги», побеги измельченные, РУ № ЛСР-004068/09 от 25.05.2009 г.;
- «Бессмертника песчаного цветки», цветки цельные, РУ № ЛП-001583 от 15.03.2012 г.;
- «Боярышника настойка», настойка, РУ № ЛС-000593 от 04.08.2010 г.;
- «Боярышника плоды», плоды цельные, РУ № ЛСР-009265/09 от 17.11.2009 г.;
- «Брусники листья», листья измельченные, РУ № ЛСР-004125/09 от 26.05.2009 г.;
- «Бузины черной цветки», цветки цельные, РУ № ЛП-001417 от 11.01.2012 г.;
- «Грудной сбор № 2», сбор измельченный, РУ № ЛСР-006780/08 от 20.08.2008г.;
- «Грудной сбор № 4», сбор измельченный, РУ № ЛСР-006924/10 от 21.07.2010 г.;
- «Девясила корневища и корни», корневища и корни измельченные, РУ № ЛП-000241 от 16.02.2011 г.;
- «Желчегонный сбор № 3», сбор измельченный, РУ № ЛСР-008699/10 от 25.08.2010 г.;
- «Прополиса настойка», настойка, № Р N001362/01 от 09.02.2009 г.;
- «Крапивы листья», листья порошок, РУ № ЛСР-004417/09 от 04.06.2009 г.;
- «Мать-и-мачехи листья», листья измельченные, листья цельные, РУ № ЛС-002162 от 30.12.2011 г.;
- «Липы цветки», цветки порошок, РУ № ЛП-000766 от 29.09.2011 г.;
- «Ноготков цветки», цветки измельченные, РУ № ЛП-000930 от 18.10.2011 г.;
- «Ноготков цветки», цветки порошок, РУ № ЛП-000940 от 18.10.2011 г.;
- «Одуванчика корни», сырье растительное измельченное, РУ № ЛСР-004132/09 от 26.05.2009 г.;
- «Отхаркивающий сбор», сбор измельченный, РУ № ЛП-000292 от 17.02.2011 г.;
- «Противогеморроидальный сбор», сбор, порошок, РУ № ЛСР-008700/10 от 25.08.2010 г.;
- «Противогеморроидальный сбор», сбор измельченный, РУ № ЛСР-006573/10 от 09.07.2010 г.;
- «Пустырника трава», трава, порошок, РУ № ЛСР-004691/09 от 10.06.2009 г.;
- «Пустырника трава», сырье растительное измельченное, РУ № ЛСР-004692/09 от 10.06.2009 г.;
- «Солодки корни», корни измельченные, РУ № ЛП-001244 от 17.11.2011 г.;
- «Сушеницы топяной трава», трава измельченная, РУ № ЛП-000491 от 01.03.2011 г.;
- «Тысячелистника трава», трава измельченная, РУ № ЛСР-006429/10 от 06.07.2010 г.;
- «Укропа пахучего плоды» (укропа огородного плоды), плоды цельные, РУ № ЛП-000304 от 17.02.2011 г.;
- «Фиалки трава», трава, порошок, РУ № ЛП-001310 от 01.12.2011 г.;
- «Фиалки трава», трава измельченная, РУ № ЛП-001313 от 01.12.2011 г.;
- «Эвкалипта прутовидного листья», листья измельченные, РУ № ЛСР-008887/09 от 05.11.2009 г.;
- «Эквин-желудочный сок натуральный», раствор для приема внутрь, РУ № ЛС-002683 от 08.02.2012 г.;
- «Эрвы шерстистой трава», трава измельченная, РУ № ЛС-002577 от 30.12.2011 г.
Еще девять препаратов химической или биологической природы:
- «Аффинолейкин», лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, РУ № ЛСР-005203/08 от 03.07.2008 г.;
- «Гентамицин» (гентамицин), раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 40 мг/мл, РУ № Р N000108/01 от 22.01.2008 г.;
- «Инферон (интерферон лейкоцитарный человеческий)» (интерферон альфа), лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 10000 МЕ, РУ № Р N003886/01 от 16.03.2010 г.;
- «Кальция хлорид» (кальция хлорид), раствор для внутривенного введения, 100 мг/мл, РУ № ЛС-002097 от 07.10.2011 г.;
- «Лидаза-М» (гиалуронидаза), лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения, 64 УЕ, РУ № ЛСР-001050/08 от 26.02.2008 г.;
- «Лидокаин» (лидокаин), раствор для инъекций, 20 мг/мл, РУ № ЛС-001555 от 11.02.2012 г.;
- «Нитроглицерин» (нитроглицерин), концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл, РУ № ЛС-002352 от 08.02.2012 г.;
- «Новокаин» (прокаин), раствор для инъекций, 5 мг/мл, РУ № Р N000800/01 от 20.06.2008 г.;
- «Этиловый спирт» (этанол), раствор для наружного применения 95%, РУ № Р N002460/01 от 15.12.2008 г.
На прошлой неделе аналогичные решения были приняты ведомством в отношении семи других препаратов из портфеля фармкомпании.
Таисия Кубрина
pharmvestnik