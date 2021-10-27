Правительство направит 284 млн руб. на оплату мероприятий по госрегистрации лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение № 2966-р о направлении 284 млн руб. на дополнительное финансирование мероприятий по госрегистрации лекарств и медизделий, сообщается на сайте правительства. Деньги получат Минздрав и Росздравнадзор.

Дополнительное финансирование потребовалось, в частности, из-за роста числа экспертиз лекарств и медизделий на фоне пандемии COVID-19. Дополнительный объем работ также обусловлен обязательствами России по международным договорам. Так, документация по 14 тыс. препаратов должна быть приведена в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза.

«В последнее время — в первую очередь из-за пандемии — выросло количество запросов на проведение экспертизы недавно появившихся медикаментов. Также требуется привести документацию по ряду препаратов в соответствие с требованиями Евразийского экономического союза. Такое решение поможет осуществить работы по проверке качества новых лекарств, оперативно выводить их на рынок, чтобы они стали доступны для граждан», — заявил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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