«Агроберес» закрывает переработку лекарственного растительного сырья

Кубанский производитель травяных чаев «Агроберес» объявил о закрытии своего завода в Белореченске. Производственный комплекс компании продают за 25 млн руб. Владелец компании собирается открыть подобный бизнес под Краснодаром или в Подмосковье.

Предприятие ООО «Агроберес», которое проработало 27 лет, пришлось закрыть из-за отсутствия профессиональных кадров и низкой рентабельности, сообщил «Коммерсанту» владелец компании Артем Кравцов.

Объявление о продаже производственно-складского комплекса «Агроберес» за 25 млн руб. размещено на сайте Российского аукционного дома (РАД). Общая площадь строений составляет 2,2 тыс. м2, включая офисное здание и складской ангар. Комплекс расположен на трех муниципальных земельных участках общей площадью 7,9 тыс. м2, которые находятся в аренде до 2052 года.

«В 2016 году я приобрел компанию и все, что я мог сделать, сделал. Белореченск — сложный город с точки зрения профессиональных кадров. Я не смог пересобрать современную команду вокруг этого бизнеса. Принял решение реализовать другой проект, в том числе по производству фитопродукции, под Краснодаром или в Подмосковье», — рассказал Кравцов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агроберес» зарегистрировано в 1994 году в Белореченске Краснодарского края. Основным видом деятельности является производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Директором и бенефициаром компании указан Артем Кравцов, которому также принадлежат компании, занимающиеся оптовой торговлей кофе, чаем, пряностями и прочими пищевыми продуктами. По итогам 2020 года выручка «Агробереса» составила 193 тыс. руб., чистый убыток 223 тыс. руб.

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