«Сбер Еаптека» начала доставлять лекарства через «Самокат»

«Сбер Еаптека» начала доставлять безрецептурные лекарства через «Самокат», пока на севере Москвы. Доставка на дом будет происходить в течение 1,5 часа. Ранее компания заявила, что будет ориентироваться на скорость доставки лекарств.

«Самокат» и «Сбер Еаптека» начали совместно доставлять лекарства с бесплатной доставкой, следует из пресс-релиза онлайн-аптеки.

Доставка безрецептурных лекарств через сервис пока будет будет работать только в 11 районах на севере Москвы: в Ховрине, Коптеве, Марфине, Дегунине Восточном, Дегунине Западном, Отрадном, Останкинском, Бескудниковском, Дмитровском, Головинском, Бутырском районах. Позже территория будет расширена.

Доставка на дом будет происходить в течение 1,5 часа. Клиент также может воспользоваться услугой «доставки по запросу», самостоятельно назначив время получения заказа. Как заявили в пресс-службе «Сбер Еаптеки», цены на сервисе будут аналогичны ценам самой онлайн-аптеки, а доставка для клиентов будет бесплатной.

О планах «Сбер Еаптеки» на сотрудничество с ретейлером «ФВ» сообщал еще в сентябре. Тогда компания заявила, что будет ориентироватсья на скорость доставки лекарств, в отличие от стандартного формата «Сбер Еаптека», которая ориентируется на широкий ассортимент. В «Самокате» представлена «усеченная матрица» — порядка 2,5—3 тыс. SKU.

На днях доставкой лекарств занялся еще один сервис банка, «Сбер Маркет», который запустил экспресс-доставку безрецептурных препаратов. По словам компании, в рамках услуги клиенты смогут получить заказ в период «от 20 минут».

Фото: facebook.com/samokat.ru

Руслан Мавлиханов

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