«Ростех» получит 630 млн рублей из федбюджета на разработку новых аппаратов ИВЛ

Субсидия на разработку новой продукции выделена УПЗ по государственной программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».
Как сообщили в пресс-службе КРЭТ, в ходе проекта будет модернизирован универсальный аппарат ИВЛ «Авента-У», а также проведен R&D линейки из пяти новых моделей и дополнительного оборудования – телематического модуля, центральной мониторинговой станции и блока для высокочастотной осцилляторной вентиляции. Предполагается, что они обеспечат возможность проведения удаленного мониторинга параметров и автоматического сбора информации с аппаратов ИВЛ в медицинские информационные системы. Интеграция оборудования будет возможна как с МИ производства УПЗ, так и сторонних производителей.
В марте 2020 года Правительство РФ назначило КРЭТ единственным поставщиком 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО стоимостью около 7,5 млрд рублей. В мае того же года после пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли несколько пациентов, Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М». В июле их обращение было восстановлено, но только после предварительной проверки заводом-производителем. В свою очередь АО «УПЗ» перерегистрировало ИВЛ, сменив в документации поставщиков компонентов.
В сентябре и октябре 2020 года Уральский приборостроительный завод получил штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей за несоответствие в документах на аппараты ИВЛ, недостаточные испытания и оборот недоброкачественных медизделий.
По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка АО «УПЗ» составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль – 2,7 млрд рублей. За год структуры «Ростеха» законтрактовали ИВЛ на общую сумму 14,8 млрд рублей.
Фото: rostec.ru