«Ростех» получит 630 млн рублей из федбюджета на разработку новых аппаратов ИВЛ

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех») получит 630 млн рублей из федерального бюджета на разработку новой линейки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Мобивент». Проектом предусмотрена разработка пяти моделей для лечения всех категорий пациентов – от новорожденных до взрослых, а также портативных версий аппаратов. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) госкорпорации «Ростех») получит 630 млн рублей из федерального бюджета на разработку новой линейки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Мобивент». Проектом предусмотрена разработка пяти моделей для лечения всех категорий пациентов – от новорожденных до взрослых, а также портативных версий аппаратов.

Субсидия на разработку новой продукции выделена УПЗ по государственной программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Как сообщили в пресс-службе КРЭТ, в ходе проекта будет модернизирован универсальный аппарат ИВЛ «Авента-У», а также проведен R&D линейки из пяти новых моделей и дополнительного оборудования – телематического модуля, центральной мониторинговой станции и блока для высокочастотной осцилляторной вентиляции. Предполагается, что они обеспечат возможность проведения удаленного мониторинга параметров и автоматического сбора информации с аппаратов ИВЛ в медицинские информационные системы. Интеграция оборудования будет возможна как с МИ производства УПЗ, так и сторонних производителей.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило КРЭТ единственным поставщиком 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО стоимостью около 7,5 млрд рублей. В мае того же года после пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, в которых погибли несколько пациентов, Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М». В июле их обращение было восстановлено, но только после предварительной проверки заводом-производителем. В свою очередь АО «УПЗ» перерегистрировало ИВЛ, сменив в документации поставщиков компонентов.

В сентябре и октябре 2020 года Уральский приборостроительный завод получил штрафы на общую сумму 600 тысяч рублей за несоответствие в документах на аппараты ИВЛ, недостаточные испытания и оборот недоброкачественных медизделий.

По данным СПАРК-Интерфакс, в 2020 году выручка АО «УПЗ» составила 18,5 млрд рублей, чистая прибыль – 2,7 млрд рублей. За год структуры «Ростеха» законтрактовали ИВЛ на общую сумму 14,8 млрд рублей.

Фото: rostec.ru

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