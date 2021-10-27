В Крыму за 500 млн рублей организуют производство экспресс-тестов на инфекционные заболевания

Компания White Produсt (ООО «Уайт Продакт») намерена локализовать экспресс-тесты на выявление инфекционных заболеваний, включая COVID-19, на территории Республики Крым. В настоящее время дистрибьютор занимается поставками южнокорейских тестов. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн рублей, ожидается, что производство начнется в течение полутора месяцев. Компания White Produсt (ООО «Уайт Продакт») намерена локализовать экспресс-тесты на выявление инфекционных заболеваний, включая COVID-19, на территории Республики Крым. В настоящее время дистрибьютор занимается поставками южнокорейских тестов. Объем инвестиций в проект оценивается в 500 млн рублей, ожидается, что производство начнется в течение полутора месяцев.

Инвестиционное соглашение о намерениях, гарантирующее запуск пилотного производства, подписали заместитель председателя Совета министров Республики Крым Ирина Кивико и директор по развитию компании «Уайт Продакт» Алексей Алтынбаев.

Предполагается, что для производства будет создано совместное предприятие «Крымтест». «Хочется отметить высокую точность данных тестов – она составляет 98%. Новое производство в ближайшее время развернут в Крыму, создав рабочие места. Тесты будут использоваться в медицине, курортной отрасли, детских садах и школах», – отметила вице-премьер.

ГК White Produсt специализируется на предоставлении комплексных решений для предотвращения и защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. Компания занимается дистрибуцией решений южнокорейских производителей – систем диагностики инфекционных заболеваний SD Biosensor и AsanPharma на территории России и в странах СНГ. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Уайт Продакт» на треть принадлежит Вячеславу Немцову, на две трети – Алексею Алтынбаеву. В 2020 году компания выручила 2,085 млрд рублей, чистая прибыль составила 150,7 млн рублей.

В июле 2021 года экспертный совет при правительстве Московской области одобрил заявку компании White Produсt «Уайт Сервис» по организации производства экспресс-тестов, в том числе для диагностики инфекционных заболеваний, в особой экономической зоне «Дубна». Объем инвестиций в проект оценивается в 80 млн рублей. В компании рассчитывают выпускать линейку экспресс-тестов для определения антигенов ротавируса, вируса гриппа типов А и В и антител к ВИЧ.