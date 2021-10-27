С начала года больницы потратили на закупку медицинского кислорода 9 млрд рублей

«ФВ» проанализировал данные AlphaRM по закупкам медицинского кислорода в госсегменте. С января по август текущего года больницы закупили кислорода на сумму 9 млрд руб., это на 29% больше, чем за весь прошлый год. Выяснилось, что около 60% кислорода закупается в сжиженном виде, остальную долю закупок занимает сжатый газ.

За восемь месяцев 2021 года госзаказчики закупили кислорода на сумму 9 млрд руб. За весь прошлый год сумма закупок составила около 7 млрд руб. Рост закупок кислорода отмечается со второй половины 2020 года. При этом увеличилось и количество компаний-производителей на рынке — за последние два года их стало на 12 больше.

Рост закупок медицинского кислорода в большей степени связан с распространением новой коронавирусной инфекции, при которой потребность в жизненно-необходимом газе в больницах значительно увеличилась. Некоторые компании, ранее не производившие кислород, в 2021 году освоили выпуск востребованного в борьбе с COVID-19 газа. Другие производители увеличили объем выпуска кислорода на рынок. Активность компаний, регистрирующих кислород, фиксируется в ГРЛС — в текущем году в реестре появились записи о 17 новых регистрационных удостоверениях на МНН кислород.

Вероника Догузова

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