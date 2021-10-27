В Никарагуа планируется запустить производство «КовиВака»

Российско-никарагуанское предприятие «Мечников» по соглашению с Центром Чумакова начнет выпускать в Никарагуа вакцину «КовиВак». Первые тестовые партии должны быть выпущены в ближайшее время.

Российско-никарагуанское СП ЛБП «Мечников» в соответствии с соглашением с центром им. Чумакова начнет выпуск вакцины «КовиВак». Как сообщила пресс-служба Минпромторга, первые тестовые партии должны быть выпущены в ближайшее время.

В августе «ФВ» писал, что разработчики «КовиВака» подали заявку на предварительное одобрение препарата в Южной Корее. При этом страна пока не планирует закупать эту вакцину.

В августе также сообщалось, что Центр им. Чумакова ведет переговоры по одобрению использования вакцины «КовиВак» в Юго-Восточной Азии, а также в Центральной и Южной Америке. Интерес к вакцине высокий, однако пока рано говорить о регистрации вакцины за рубежом, заявили разработчики.

О регистрации вакцины «КовиВак» Центра Чумакова премьер-министр Михаил Мишустин заявил 20 февраля 2021 года.

Уровень защиты от заражения COVID-19 у вакцины «КовиВак» составляет 98,4%, заявили разработчики. При этом от тяжелой формы заболевания эта вакцина защищает на 99,1%, отметили в центре.

Елена Сидорова

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