Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID-19 у детей 6—11 лет

Moderna представила данные испытания вакцины от COVID-19 на детях 6—11 лет. Препарат показал хорошие данные по безопасности и переносимости. Кроме того, после прививок у детей вырабатывалось больше антител, чем у молодых взрослых.

Moderna заявила о том, что уменьшенная доза вакцины компании против COVID-19 безопасна и вызывает сильный иммунный ответ у детей в возрасте 6—11 лет. Такая информация опубликована на сайте производителя.

В ходе исследования под названием KidCOVE две дозы вакцины по 50 мкг (половина дозы для взрослых) помогали детям вырабатывать в 1,5 раза более высокие уровни антител, чем у более старших категорий пациентов, говорится в сообщении компании.

По данным Moderna, дети в целом хорошо переносили вакцину. Наиболее частыми побочными эффектами были утомляемость, головная боль, лихорадка и боль в месте инъекции. В исследовании приняли участие более 4,7 тыс. детей.

Moderna заявила, что планирует предоставить эти данные в FDA, EMA и другие регулирующие органы, занимающиеся здравоохранением в «ближайшем будущем».

«Мы с нетерпением ждем подачи документов в регулирующие органы по всему миру и по-прежнему привержены делу покончить с пандемией COVID-19 с помощью вакцины для взрослых и детей всех возрастов», — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Эти данные опубликованы за день до заседания консультативного комитета FDA, который будет обсуждать одобрение вакцины Pfizer для детей 5—11 лет. FDA может разрешить вакцинацию в течение нескольких дней после встречи, а Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) могут одобрить такое решение уже на следующей неделе.

Ранее специалисты FDA заявили, что вакцина Pfizer очень эффективна для предотвращения симптоматических инфекций у детей младшего школьного возраста. По данным Американской академии педиатрии, которые приводит CNBC, число новых случаев COVID-19 у детей остается исключительно высоким: за последние шесть недель было зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания детей в США.

Николай Соколов

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