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Мишустин поручил изменить особенности ввода в оборот высокотехнологичных лекарств

Михаил Мишустин

Михаил Мишустин поручил профильным министерствам проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот, а также продолжить работу по созданию полнофункциональной версии реестра фармакологически активных действующих веществ.

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

В частности:

  • Минздраву, Минэкономразвития, Минпромторгу и Росздравнадзору поручено проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части установления особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот и о результатах доложить в правительство до 1 февраля 2022 года.
  • Минэкономразвития, Минпромторгу, Минздраву, Минфину, Минцифры, Роспатенту и ФАС России поручено продолжить работу по созданию полнофункциональной версии реестра фармакологически активных действующих веществ, предусмотрев закрепление правового статуса этого реестра, а также необходимое финансирование. О результатах работы нужно доложить в правительство до 1 февраля 2022 года.
  • Минздраву России также поручено провести анализ российского законодательства по вопросам регулирования оборота продуктов специализированного лечебного питания в сравнении с законодательством иных стран и до 1 февраля представить в правительство доклад о целесообразности разработки программы (стратегии) развития рынка специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок, а также «дорожной карты» изменений в законодательство.

Заседание КСИИ под председательством Михаила Мишустина состоялось 18 октября. В мероприятии приняли участие представители крупнейших зарубежных компаний, вице-премьеры и главы российских министерств.
Фото: government.ru

Елена Сидорова
pharmvestnik

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27 октября, 2021 | Просмотров: 48