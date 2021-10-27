«Ростех» получит 630 млн рублей из федбюджета на разработку новых аппаратов ИВЛ Moderna заявила об эффективности вакцины от COVID-19 у детей 6—11 лет » Мишустин поручил изменить особенности ввода в оборот высокотехнологичных лекарств Михаил Мишустин поручил профильным министерствам проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот, а также продолжить работу по созданию полнофункциональной версии реестра фармакологически активных действующих веществ. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ). В частности: Минздраву, Минэкономразвития, Минпромторгу и Росздравнадзору поручено проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части установления особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот и о результатах доложить в правительство до 1 февраля 2022 года.

Минэкономразвития, Минпромторгу и Росздравнадзору поручено проработать вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части установления особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот и о результатах доложить в правительство до 1 февраля 2022 года. Минэкономразвития, Минпромторгу, Минздраву, Минфину, Минцифры, Роспатенту и ФАС России поручено продолжить работу по созданию полнофункциональной версии реестра фармакологически активных действующих веществ, предусмотрев закрепление правового статуса этого реестра, а также необходимое финансирование. О результатах работы нужно доложить в правительство до 1 февраля 2022 года.

Минздраву России также поручено провести анализ российского законодательства по вопросам регулирования оборота продуктов специализированного лечебного питания в сравнении с законодательством иных стран и до 1 февраля представить в правительство доклад о целесообразности разработки программы (стратегии) развития рынка специализированных пищевых продуктов и биологически активных добавок, а также «дорожной карты» изменений в законодательство. Заседание КСИИ под председательством Михаила Мишустина состоялось 18 октября. В мероприятии приняли участие представители крупнейших зарубежных компаний, вице-премьеры и главы российских министерств.

Фото: government.ru Елена Сидорова

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